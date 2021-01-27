中職／運產條例修法添誘因 崇越暫無意願當第6隊

立法院副院長蔡其昌就任中職新會長當天，就宣布要推動運動產業發展條例26條之2修法，期盼成為第6隊加盟誘因，擁有業餘安永鮮物隊的郭智輝認為確實有幫助，不過對成為第6隊，「不敢說大話」。

崇越集團旗下的安永鮮物隊近年來在業餘成棒成績不錯，也曾是中職第5隊的考慮名單，崇越董事長郭智輝表示，進軍職棒一直是心中的夢，但要看市場、球迷有多少。

修法通過後，郭智輝認為，對於企業來說，能夠減稅確實有誘因，而且不僅職棒，所有運動產業都受益，而職棒球隊要成立不是問題，問題是能維持多久？台灣人口跟國外相比，5隊幾乎緊繃，要多1隊，空間有限。

組隊參加職棒這個夢，郭智輝雖沒完全放棄，但也想要換個思考方式，「幫助台灣棒球發展也是一個方式」。