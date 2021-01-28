個性造就表現 澎湖囝仔辛俊昇的崛起之路

高苑工商投手辛俊昇在青棒層級逐漸嶄露頭角，目前高二的他持續進步，被看好畢業後有機會旅外，這位澎湖囝仔有著拚上大聯盟的抱負，他的國中教練蔡良詮則以「個性造就他的表現」來為他下註解。

辛俊昇是國家隊常客，就讀講美國小時就三度披上中華隊戰袍，包括IBA(兩次)、U12，到馬公國中時期則是U15國手，目前高二的他身高已逾190公分，最快球速可達144公里，加上左投優勢，以及滑球、變速球等控制能力佳，吸引球探關注，如球技穩定成長不受傷，有機會在高中畢業踏上旅美之路。

辛俊昇就讀講美國小時身材就很高大，三度入選國手。 學生棒球聯盟資料照片

辛俊昇來自澎湖縣湖西鄉湖西村，阿公擔任過兩任村長，馬公國中教練蔡良詮與他是同村莊的人，他說，有次去鄰居家拜訪，聽到牆壁有「碰碰碰」的聲響，發現是個小孩拿球在丟牆壁，因而詢問他幾年級，要不要來打球，「他小二就長得像小四，身材從小就滿高大。」

辛俊昇小二加入講美少棒隊，但沒多久就因故退出，後來再重回講美才延續棒球路，講美國小總教練王長壽說，辛俊昇小六就長到170公分，當時球速不算快，大約107公里，靠控球取勝，打擊相當兇猛，因此小五就入選IBA國手，是少數五年級就能當國手的例子，「他是我帶過的選手中，數一數二乖的，又很認真，非常孝順。」

辛俊昇國中後持續朝二刀流發展，蔡良詮指出，他場上認真，珍惜每次練習機會，教練每次指導都會消化吸收，因而能持續進步，知道自己在幹嘛，到國三時球速已經能到133至135公里左右。

辛俊昇在馬公國中時也入選過U15國手。 王婉玲／攝影

國中階段沒有住宿，蔡良詮透露，辛俊昇是相當貼心的孩子，由於母親在親戚開的早餐店工作，辛俊昇每天凌晨都會先叫醒媽媽起床，自己再搭公車來學校上課，卻從不喊累，源自於他吃苦耐勞的個性。

高苑工商總教練李來發也有同樣看法，「辛俊昇能吃苦，忍耐度好，不會怕體能，之前他比較胖，現在瘦了6、7公斤，但跑步一直都維持在全隊前三名，自我要求高」，他說，辛俊昇到高中後專職投手，高一就打木棒組，最快球速自136公里增加到目前144公里，均速約140公里，局數也拉長，是可造之材。

高二的辛俊昇在今年高中聯賽木棒組曾投出144公里個人新高球速。 學生棒球聯盟提供

高苑過去產出不少旅外好手，包括陳偉殷、鄭錡鴻等優質左投，辛俊昇有望接班，他的三級棒球時期教練都看好，從小就將打棒球當成志業的他目標相當清楚，李來認為有機會，「這一年是關鍵，這也是他成長的一部分。」