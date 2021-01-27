棒球／陳冠宇加業餘再拚職棒創先例 旅外球員想比照

中華職棒選秀會在季中舉行，旅外球員大多選擇以自行培訓方式跟隨二軍練球，或到獨立聯盟出賽，陳冠宇先跟業餘球隊簽約再投入中職，開出一條新路，全越運動事業總經理陳杰成透露，有不少旅外球員也探尋加盟可能性。

陳冠宇今天正式加盟加盟崇越集團所屬的業餘成棒安永鮮物隊，成為第一位加盟業餘隊再挑戰中職的旅外球員，過去陳俊秀、羅嘉仁旅美返台時，曾短暫打過爆米花聯盟，不過當時是受兵役列管球員，由中華棒協分派到綺麗珊瑚隊。

崇越旗下的全越「XPORTS」運動事業擁有職棒等級訓練環境，有了陳冠宇的案例，也有經紀公司詢問加盟安永鮮物隊的機會，但受限於業餘球隊只能登錄3名前職棒球員的限制，陳杰成表示：「名額會很頭痛，如果隨隊練習的話是沒問題。」

陳冠宇加盟安永鮮物隊後，第一個登場的比賽將是春季聯賽，陳杰成表示，不會為他設定目標，「完全配合冠宇，愛才惜才、小心使用，以先發投手出發的話，局數、用球數都會有保護」。

過去日職時期陳冠宇雖然都擔任中繼為主，不過每年春訓都以先發方式調整，對訓練方法並不陌生，回到台灣後，希望加入球隊，幫忙督促自己。