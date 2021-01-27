快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

棒球／陳冠宇加業餘再拚職棒創先例 旅外球員想比照

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
前旅日投手陳冠宇加盟崇越集團所屬的業餘成棒安永鮮物隊。記者蘇志畬／攝影
前旅日投手陳冠宇加盟崇越集團所屬的業餘成棒安永鮮物隊。記者蘇志畬／攝影

中華職棒選秀會在季中舉行，旅外球員大多選擇以自行培訓方式跟隨二軍練球，或到獨立聯盟出賽，陳冠宇先跟業餘球隊簽約再投入中職，開出一條新路，全越運動事業總經理陳杰成透露，有不少旅外球員也探尋加盟可能性。

陳冠宇今天正式加盟加盟崇越集團所屬的業餘成棒安永鮮物隊，成為第一位加盟業餘隊再挑戰中職的旅外球員，過去陳俊秀、羅嘉仁旅美返台時，曾短暫打過爆米花聯盟，不過當時是受兵役列管球員，由中華棒協分派到綺麗珊瑚隊。

崇越旗下的全越「XPORTS」運動事業擁有職棒等級訓練環境，有了陳冠宇的案例，也有經紀公司詢問加盟安永鮮物隊的機會，但受限於業餘球隊只能登錄3名前職棒球員的限制，陳杰成表示：「名額會很頭痛，如果隨隊練習的話是沒問題。」

陳冠宇加盟安永鮮物隊後，第一個登場的比賽將是春季聯賽，陳杰成表示，不會為他設定目標，「完全配合冠宇，愛才惜才、小心使用，以先發投手出發的話，局數、用球數都會有保護」。

過去日職時期陳冠宇雖然都擔任中繼為主，不過每年春訓都以先發方式調整，對訓練方法並不陌生，回到台灣後，希望加入球隊，幫忙督促自己。

陳冠宇 中職 羅嘉仁

延伸閱讀

棒球／陳冠宇加盟原因有二 安永鮮物訓練器材接軌日職

棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

棒球／送愛基隆家扶 陳冠宇、陳聖平與孩童交流棒球

棒球／「沒有人沒失敗過」 陳偉殷揪出陳冠宇心魔

相關新聞

棒球／陳冠宇加盟原因有二 安永鮮物訓練器材接軌日職

前旅日投手陳冠宇選擇加入崇越集團旗下的業餘成棒安永鮮物隊，他用「一拍即合」形容，加盟的原因有二，一是在日職時期常受到日本...

棒球／陳冠宇加業餘再拚職棒創先例 旅外球員想比照

中華職棒選秀會在季中舉行，旅外球員大多選擇以自行培訓方式跟隨二軍練球，或到獨立聯盟出賽，陳冠宇先跟業餘球隊簽約再投入中職...

棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

前旅日投手陳冠宇加入崇越集團旗下的業餘球團安永鮮物隊，合約簽到6月底，3月開打的春季聯賽將是重頭戲，不過「六搶一」東京奧...

中職／陳俊秀打擊表現比美恰恰 預言果然成真

選秀會是中華職棒各隊補強戰力的重頭戲，因此每年休賽季球員成績盤點時，各隊在選秀會的績效總會被大量討論。中職歷史上除了各隊依戰績選秀外，還有幾次特別的選秀，包含洋將選秀、代訓選秀、高中生選秀、特別選秀及

日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

根據日前讀賣巨人台灣官方粉絲團消息，由於電視轉播合約結束，今年台灣將不會有讀賣巨人隊的主場賽事轉播，而負責轉播日職洋聯賽事FOX也在去年底熄燈，目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事

日職／田中重返樂天？ 日媒：年薪有望破菅野8億日圓

繼「產經體育」後，日本媒體「Sponichi Annex」今天也跟進，田中將大有機會回到日職老東家樂天金鷲隊，並加碼爆料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。