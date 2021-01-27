快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

聯合新聞網 / 綜合報導
目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事。 聯合報系資料照
目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事。 聯合報系資料照

根據日前讀賣巨人台灣官方粉絲團消息，由於電視轉播合約結束，今年台灣將不會有讀賣巨人隊的主場賽事轉播，而負責轉播日職洋聯賽事FOX也在去年底熄燈，目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事，也代表未來若想透過電視收看在日職打拼的台灣好手英姿，可以說是愈來愈困難。

去年由緯來與愛爾達電視台共同轉播巨人主場賽事，而FOX則是負責洋聯例行賽與高潮系列賽轉播，因此許多日職出賽的台將如陽岱鋼、王柏融、陳冠宇、宋家豪、吳念庭以及張奕，皆能透過螢幕欣賞他們的球技。

但今年目前僅有MOMO TV拿下阪神虎轉播權，將放送阪神72場主場比賽，但由於陳偉殷定位為先發投手，按照日職輪值傳統，先發投手出賽後至少會休息6至7天，且MOMO TV僅有主場出賽時才會轉播，粗略預估球迷透過電視收看陳偉殷出賽數僅10場出頭，不過創隊歷史悠久的阪神虎，主場地為名聞遐邇的甲子園球場，球迷將有機會一奪日本野球聖地的風采，而陣中打線也有明星捕手梅野隆太郎、台灣球迷不陌生的老將外野手糸井嘉男以及韓職50轟重砲小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)，星度不輸同為名門的巨人。

日本

相關新聞

棒球／陳冠宇加盟原因有二 安永鮮物訓練器材接軌日職

前旅日投手陳冠宇選擇加入崇越集團旗下的業餘成棒安永鮮物隊，他用「一拍即合」形容，加盟的原因有二，一是在日職時期常受到日本...

棒球／陳冠宇加業餘再拚職棒創先例 旅外球員想比照

中華職棒選秀會在季中舉行，旅外球員大多選擇以自行培訓方式跟隨二軍練球，或到獨立聯盟出賽，陳冠宇先跟業餘球隊簽約再投入中職...

棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

前旅日投手陳冠宇加入崇越集團旗下的業餘球團安永鮮物隊，合約簽到6月底，3月開打的春季聯賽將是重頭戲，不過「六搶一」東京奧...

中職／陳俊秀打擊表現比美恰恰 預言果然成真

選秀會是中華職棒各隊補強戰力的重頭戲，因此每年休賽季球員成績盤點時，各隊在選秀會的績效總會被大量討論。中職歷史上除了各隊依戰績選秀外，還有幾次特別的選秀，包含洋將選秀、代訓選秀、高中生選秀、特別選秀及

日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

根據日前讀賣巨人台灣官方粉絲團消息，由於電視轉播合約結束，今年台灣將不會有讀賣巨人隊的主場賽事轉播，而負責轉播日職洋聯賽事FOX也在去年底熄燈，目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事

日職／田中重返樂天？ 日媒：年薪有望破菅野8億日圓

繼「產經體育」後，日本媒體「Sponichi Annex」今天也跟進，田中將大有機會回到日職老東家樂天金鷲隊，並加碼爆料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。