日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

根據日前讀賣巨人台灣官方粉絲團消息，由於電視轉播合約結束，今年台灣將不會有讀賣巨人隊的主場賽事轉播，而負責轉播日職洋聯賽事FOX也在去年底熄燈，目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事，也代表未來若想透過電視收看在日職打拼的台灣好手英姿，可以說是愈來愈困難。

去年由緯來與愛爾達電視台共同轉播巨人主場賽事，而FOX則是負責洋聯例行賽與高潮系列賽轉播，因此許多日職出賽的台將如陽岱鋼、王柏融、陳冠宇、宋家豪、吳念庭以及張奕，皆能透過螢幕欣賞他們的球技。

但今年目前僅有MOMO TV拿下阪神虎轉播權，將放送阪神72場主場比賽，但由於陳偉殷定位為先發投手，按照日職輪值傳統，先發投手出賽後至少會休息6至7天，且MOMO TV僅有主場出賽時才會轉播，粗略預估球迷透過電視收看陳偉殷出賽數僅10場出頭，不過創隊歷史悠久的阪神虎，主場地為名聞遐邇的甲子園球場，球迷將有機會一奪日本野球聖地的風采，而陣中打線也有明星捕手梅野隆太郎、台灣球迷不陌生的老將外野手糸井嘉男以及韓職50轟重砲小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)，星度不輸同為名門的巨人。