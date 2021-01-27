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棒球／陳冠宇加盟原因有二 安永鮮物訓練器材接軌日職

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
XPORTS專業訓練品牌發表暨陳冠宇加盟記者會，崇越集團旗下全越運動總經理陳杰成（左起）、安永鮮物棒球隊領隊李傳雄、崇越集團副董事長賴杉桂、投手陳冠宇、崇越集團董事長郭智輝、副總經理郭冠宏。記者蘇志畬／攝影
XPORTS專業訓練品牌發表暨陳冠宇加盟記者會，崇越集團旗下全越運動總經理陳杰成（左起）、安永鮮物棒球隊領隊李傳雄、崇越集團副董事長賴杉桂、投手陳冠宇、崇越集團董事長郭智輝、副總經理郭冠宏。記者蘇志畬／攝影

前旅日投手陳冠宇選擇加入崇越集團旗下的業餘成棒安永鮮物隊，他用「一拍即合」形容，加盟的原因有二，一是在日職時期常受到日本崇越照顧，二是XPORTS的訓練基地很專業，「特別是有來自鳥取的初動負荷器材」。

崇越集團今天舉辦XPORTS品牌發表暨陳冠宇加盟記者會，未來半年將效力安永鮮物隊，陳冠宇表示，旅日時期就與日本崇越人員保持聯絡，也受到不少照顧，返台後知道有好的訓練器材，「彼此一拍即合」。

上周陳冠宇觀察場地，對於室內200坪的練習場、初動負荷器材印象深刻，陳冠宇表示：「之前就聽過很多前輩會到鳥取訓練，現在疫情無法出國，但在台灣就可以訓練，相信這半年會過得很充實。」

安永鮮物隊今年將訓練基地移往位在台北大學三峽校區的XPORTS，除了寬廣的室內棒壘球練習場，還包括11台、7種類來自日本鳥取的「初動負荷器材」，未來計畫將原有室外棒壘球場整建為正規球場，追上職棒訓練規模。

崇越集團董事長郭智輝表示，崇越集團投資上千萬元，打造良好棒球訓練基地，期許成為台灣的「費雪運動訓練中心」，扮演台灣運動員的夢想推手。

崇越集團去年11月為了引進「初動負荷器材」，還請專業人員來台隔離後再裝設，這套器材為球星鈴木一朗所愛用，可增加柔軟度、關節活動度與爆發力，就連日職球團巨人、中日、樂天、橫濱、廣島等球隊，也預計於今年3月導入。

XPORTS全越運動事業總經理陳杰成，當初想要打造專業運動品牌，第一目標是找專業運動員，也剛好有陳冠宇的加入，下一步則是推廣到一般運動民眾，目前成效不錯，已有中職、小聯盟球員加入課程。

XPORTS專業訓練引進來自日本鳥取的「初動負荷器材」，幫助前旅日投手陳冠宇體能至最佳狀態。圖／崇越集團提供
XPORTS專業訓練引進來自日本鳥取的「初動負荷器材」，幫助前旅日投手陳冠宇體能至最佳狀態。圖／崇越集團提供

陳冠宇 樂天 中職

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