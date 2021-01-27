棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

前旅日投手陳冠宇加入崇越集團旗下的業餘球團安永鮮物隊，合約簽到6月底，3月開打的春季聯賽將是重頭戲，不過「六搶一」東京奧運資格賽預計6月開打，屆時陳冠宇若有意願加入中華隊，安永鮮物隊也樂觀其成。

崇越集團今天舉辦XPORTS品牌發表暨陳冠宇加盟記者會，為陳冠宇披上新球衣，3月23日打到5月24日的春季聯賽，陳冠宇將以先發投手身分登板，也是參加中職選秀前唯一確定參與的賽事。

陳冠宇表示：「因為只能打一個比賽，可能就要加入職棒選秀，我會拿出百分之百的實力，幫助球隊，也幫助我自己走到更好的未來。」

春季聯賽結束後，陳冠宇還有一個月的時間是安永鮮物隊所屬球員，面對目前預計6月16日在台灣開打的「六搶一」，陳冠宇認為，剛好可以趁著春聯測試自己的實力，至於是否參加六搶一，要再跟球團還有教練討論。

全越運動事業總經理陳杰成也代表安永鮮物隊表示，陳冠宇若要打六搶一，是樂觀其成，總教練吳思賢就是亞錦賽及U23代表隊教頭，還有6名球員支援，「球員要往更高層級挑戰，球團都是樂觀其成」。