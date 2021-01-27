快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
前旅日投手陳冠宇加（左）入安永鮮物隊，全越運動事業總經理陳杰成（右）代表歡迎。記者蘇志畬／攝影
前旅日投手陳冠宇加（左）入安永鮮物隊，全越運動事業總經理陳杰成（右）代表歡迎。記者蘇志畬／攝影

前旅日投手陳冠宇加入崇越集團旗下的業餘球團安永鮮物隊，合約簽到6月底，3月開打的春季聯賽將是重頭戲，不過「六搶一」東京奧運資格賽預計6月開打，屆時陳冠宇若有意願加入中華隊，安永鮮物隊也樂觀其成。

崇越集團今天舉辦XPORTS品牌發表暨陳冠宇加盟記者會，為陳冠宇披上新球衣，3月23日打到5月24日的春季聯賽，陳冠宇將以先發投手身分登板，也是參加中職選秀前唯一確定參與的賽事。

陳冠宇表示：「因為只能打一個比賽，可能就要加入職棒選秀，我會拿出百分之百的實力，幫助球隊，也幫助我自己走到更好的未來。」

春季聯賽結束後，陳冠宇還有一個月的時間是安永鮮物隊所屬球員，面對目前預計6月16日在台灣開打的「六搶一」，陳冠宇認為，剛好可以趁著春聯測試自己的實力，至於是否參加六搶一，要再跟球團還有教練討論。

全越運動事業總經理陳杰成也代表安永鮮物隊表示，陳冠宇若要打六搶一，是樂觀其成，總教練吳思賢就是亞錦賽及U23代表隊教頭，還有6名球員支援，「球員要往更高層級挑戰，球團都是樂觀其成」。

陳冠宇 春季聯賽 選秀

延伸閱讀

棒球／送愛基隆家扶 陳冠宇、陳聖平與孩童交流棒球

棒球／「沒有人沒失敗過」 陳偉殷揪出陳冠宇心魔

棒球／春聯朝先發準備 陳冠宇藏不住興奮

中職／與郭俊麟同隊會有火花 陳冠宇去哪隊都有好朋友

相關新聞

棒球／陳冠宇加盟原因有二 安永鮮物訓練器材接軌日職

前旅日投手陳冠宇選擇加入崇越集團旗下的業餘成棒安永鮮物隊，他用「一拍即合」形容，加盟的原因有二，一是在日職時期常受到日本...

棒球／陳冠宇加業餘再拚職棒創先例 旅外球員想比照

中華職棒選秀會在季中舉行，旅外球員大多選擇以自行培訓方式跟隨二軍練球，或到獨立聯盟出賽，陳冠宇先跟業餘球隊簽約再投入中職...

棒球／陳冠宇若打六搶一 安永鮮物隊：樂觀其成

前旅日投手陳冠宇加入崇越集團旗下的業餘球團安永鮮物隊，合約簽到6月底，3月開打的春季聯賽將是重頭戲，不過「六搶一」東京奧...

中職／陳俊秀打擊表現比美恰恰 預言果然成真

選秀會是中華職棒各隊補強戰力的重頭戲，因此每年休賽季球員成績盤點時，各隊在選秀會的績效總會被大量討論。中職歷史上除了各隊依戰績選秀外，還有幾次特別的選秀，包含洋將選秀、代訓選秀、高中生選秀、特別選秀及

日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

根據日前讀賣巨人台灣官方粉絲團消息，由於電視轉播合約結束，今年台灣將不會有讀賣巨人隊的主場賽事轉播，而負責轉播日職洋聯賽事FOX也在去年底熄燈，目前台灣僅MOMO TV負責轉播陳偉殷所屬阪神虎主場賽事

日職／田中重返樂天？ 日媒：年薪有望破菅野8億日圓

繼「產經體育」後，日本媒體「Sponichi Annex」今天也跟進，田中將大有機會回到日職老東家樂天金鷲隊，並加碼爆料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。