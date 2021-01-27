中職／3年前傳婚外情老婆還力挺 林泓育遭爆現已離婚

樂天桃猿隊捕手林泓育2017年底曾爆發婚外情，在球團與老婆力挺下落幕。事件經過3年多，根據《鏡周刊》報導，林泓育已在去年與另一半「哆哆」黃仲君低調離婚。

林泓育是在2017年遭週刊爆料和和女粉絲間有「鹹濕對話」內容截圖，被冠上「腥夫」，當時林泓育偕同老婆黃仲君發出聲明，認為該周刊單以對話截圖和網路謠言就做報導，「無法接受不實的抹黑與指控」，兩人齊聲譴責爆料；當時Lamigo球團領隊劉玠廷也力挺旗下大將，表示會支持並捍衛選手聲譽。

婚外情風波落幕3年後，今日周刊再度爆料，林泓育與黃仲君已在去年協議離婚，兩人是和平分手，「用成熟的方式結束這段關係」，兒子則是共同扶養，彼此還是保持好友關係。林泓育對此事相當保密，只有最親近的親友才知道。

黃仲君與林泓育這段球迷與球員相戀的故事一度蔚為佳話，儘管中間有風波，最後的結局也不算完美，不過和平分手仍是最好示範。