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中職／第六隊有譜？ 蔡其昌：與通路業者有接觸
目前中華職棒有5隊，中職新任會長、立院副院長蔡其昌上午表示，目前與通路業者接洽中，主持人追問2021年能否誕生第6隊，蔡其昌也表達了期待。
蔡其昌上午接受廣播專訪，談到接任中職會長，被問及中職第6隊，他表示自己很認真在找，鎖定了幾個企業，但也必須經營者本身對棒球有概念，還要評估能帶給企業的效益。由於目前中職有中信兄弟、富邦悍將，主持人認為第6隊是否也將出自金控業？蔡其昌表示，目前他接觸的對象沒有金控業者，反而都與通路有關係，他接觸的企業營業內容都有to C、直接面對消費者。
對2021年誕生第6隊？蔡其昌說，他也希望快一點，但是還不知道。現在因為疫情，狀況不好，加上入口門檻太高，對方可能不想加入，像是味全為了加盟金就付了好幾億元，這些都需要先去談、鼓勵，還要設計更好的誘因。蔡其昌表示，自己會努力，對主持人調侃蔡其昌說努力就表示事情已經差不多成了，蔡其昌回應「你知道我不隨便亂講」。
蔡其昌接受今日出刊的鏡周刊專訪時則提到，他心目中已有3家候選企業，都是過去曾有成立職棒隊想法或透露相關訊息的企業，另有友人推薦一家有機會加盟的潛在企業，「目前就是3＋1家（企業）」，預計農曆年後就會和這些口袋名單中的企業密切溝通。
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