中職／陳俊秀打擊表現比美恰恰 預言果然成真

選秀會是中華職棒各隊補強戰力的重頭戲，因此每年休賽季球員成績盤點時，各隊在選秀會的績效總會被大量討論。中職歷史上除了各隊依戰績選秀外，還有幾次特別的選秀，包含洋將選秀、代訓選秀、高中生選秀、特別選秀及擴編選秀等。除此之外，還有2014年的選秀會因為從季末改為季中選秀，前一年墊底球隊已於當年季末選秀取得狀元籤，所以本次採用各隊每一輪都各自挑選球員，若有重複則採用抽籤的制度。

2014年的選秀會中，第一輪就出現難得的現象，四隊同時指名旅美好手陳俊秀，他因此順理成章被認定為該次的選秀狀元，最後由Lamigo幸運抽中，取得議約權並順利簽下。由於他以打擊見長，被視為繼陳金鋒之後旅美球員最強的重砲手，加上回台才26歲時，而且身體健康非因傷被釋出，當時已故知名棒球作家陳穎，就曾在UDN撰文預言「選秀狀元陳俊秀 打擊實力可比擬恰恰」。

旅美3A的資歷，加上健康的身體，讓陳俊秀在2014年曾為選秀大熱門，而且被大膽預測可以繳出3/4/5的超強成績。 聯合報系資料照片

陳俊秀於2008年加入美國職棒克里夫蘭印地安人隊，最高曾在2013年升上3A，總計在小聯盟6年，平均打擊三圍0.275/0.360/0.432，不過他在高階1A、2A時分別是有0.320/0.442/0.523及0.328/0.427/0.547的表現。由於中職平均值被認為接近這個層級，所以這個數據是當時他被預測回中職後可能繳出的成績。另一方面同是旅美歸國的高國輝，在小聯盟成績並沒有陳俊秀好，但回台傷癒後繳出不俗的成績，而且陳俊秀身體健康，被認為應該可以有更好的發揮。由於彭政閔當時生涯(2001年~2013年)的成績為0.345/0.449/0.527，與陳俊秀的被預測成績相差不遠，因此才會有比擬的說法。

2014年陳俊秀返台加入中職，至今已有6.5年資歷，除了零星的幾次受傷，並沒有影響生涯的傷痛。除了首年的半季外，其他6年平均有破百場的出賽。目前中職生涯累計出賽648場，2328打數，擊出777支安打，其中包含120支全壘打，打擊三圍為0.334/0.405/0.561。整體成績與陳穎預測的相差不遠，打擊率及長打率則是更好，不過他比較幸運是這幾年是中職的打擊年，成績也因此更為美化。

彭政閔在2014年至2019年同時期的5年中，合計出賽612場，2095打數，648支安打，僅有31支全壘打，打擊三圍為0.309/0.395/0.402。雖然成績仍有一定的水準，不過這個時候他已經超過36歲，縱使有打擊年的加持，仍難敵歲月的摧殘，因此年輕力壯的陳俊秀在數據上表現比恰恰更優異些。然而若以同樣的26歲到32歲年齡來比，彭政閔在2004年到2010年，出賽626場，2143打數，780支安打，轟出92支全壘打，打擊三圍為0.363/0.467/0.549，同樣繳出3/4/5的成績，兩人整體打擊表現不相上下。

彭政閔打擊表現太好，常讓主播大喊他是「太恐怖的火星人」，使他獲得「火星恰」的稱號，在沒有彈力球的年代，就有3/4/5的高水準表現。 聯合報系資料照片

一位優異的打者需要兼具安打、上壘及長打能力，在台灣大部分球員如高國輝、蔣智賢、胡金龍、及陳金鋒，都繳出打擊三圍有3/3/5的成績。彭政閔因為打到41歲，爆發力自然變差，讓他平均成績落到3/4/4，但扣除最後三年，他表現是超高水準的3/4/5。陳俊秀至今表現穩定，也沒有因為球隊曾經連霸而鬆懈，至今就如同所預測繳出3/4/5的難得成績，打擊實力堪稱比美彭政閔。