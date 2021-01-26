棒球／送愛基隆家扶 陳冠宇、陳聖平與孩童交流棒球

「YYsports公益棒球教室」前進基隆家扶中心，邀請旅日歸國的左投陳冠宇、響尾蛇隊旅美小將陳聖平，指導「家扶Enjoy社區棒球隊」小朋友，並在年前與孩童們進行歡樂溫馨的棒球交流。

成立於2018年的「家扶Enjoy社區棒球隊」，目前隊內已有60餘名孩童，不僅給予基隆熱愛棒球的弱勢孩童們成長舞台，更盼持續努力擴大運動基層人口，進而提升家鄉基隆的運動風氣。

基隆家扶中心督導陳志銘表示，「起初是希望家扶的孩子們能夠有正常的休閒嗜好，避免他們進出不良場所，後來因為基隆基層棒球人口少，所以只要對棒球有興趣的孩子都可以加入，希望慢慢擴大基隆基層棒球人口。」

這次公益棒球教室由陳冠宇主要指導、陳聖平擔任助教，兩人透過迷你棒球與棒球隊小朋友進行交流，陳冠宇表示：「迷你棒球強調藉由玩樂方式享受棒球的樂趣，也讓我想起過往打棒球的樂趣。」陳聖平則說：「迷你棒球的安全性讓小朋友完全放開手腳，希望能讓棒球的種子及早在小朋友的心中發芽。」