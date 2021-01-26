中職／楊清瓏上任首次內部會議 本壘衝撞執行要簡單化

楊清瓏上任中華職棒聯盟秘書長後，今天召開第一次內部會議，最受矚目的議題為去年掀起極大爭議的本壘攻防規則釐清。楊清瓏在會後表示，今天未作條文修改，但如何在執行面簡單化，聯盟內部已有共識，下一步就是將今天會議中的共識，送達各球團，與總教練溝通，「補述一大堆，有時候講太多反而看不懂，不如就讓它簡單，但精神不變。」

楊清瓏表示，今天在會議之後，聯盟內部已有共識，「沒有脫離棒球規則的精神，條文也沒有任何修改，只是未來在執行面上要怎麼簡單化，今天有針對執行面提出意見，內部先達共識。」

楊清瓏強調，本壘衝撞規定的精神在於保護本壘接球者，前提就是看跑壘是否有惡意衝撞，接下來在執行面上會朝讓各隊更容易理解的方式去做。

楊清瓏表示，明天就會把細節寫下來，用字遣詞要一看就明瞭，行文各球團後，他也預計在春訓會帶裁判與各隊總教練溝通，若各隊都無異議，接下來就是在技術會議中通過。

楊清瓏表示，內容先不公開，等待各隊看完後的回饋，「我是預估啦！他們看完後，應該會覺得更簡單、更容易理解。」

中職去年因本壘攻防判罰多次引發爭議，楊清瓏指出，「我們剛有討論到，事情發生後，規則寫得很清楚，但是否解釋沒有做好。」他表示，「本來是精神面很好的東西，但有所偏離，現在要拉回來。」他也提到，希望日後再有爭議判決發生，應盡快由裁判出面回覆，讓外界可以理解。