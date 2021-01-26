快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力結束隔離出關 赴新莊球場開練

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅力隔離出關練球！ 聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投羅力隔離出關練球！ 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋投羅力11日抵台，成為今年第一位抵台的洋將，今天完成14天隔離，「出關」前往新莊球場練球，終於呼吸到外面的空氣，他也透過Instagram放出影片，向球迷打招呼。

羅力去年與悍將隊簽下2年合約，繼續返台效力，今年是他在中職的第9季，目前已累積199場先發的他，即將完成在中職的200場先發里程碑，距離100勝也僅差10勝。

羅力在11日「搶頭香」抵台，隔離期間也透過IG分享在家裡維持自主訓練的方式，今天終於完成14天隔離，前往新莊球場練球，興奮透過影片向球迷打招呼。

羅力還有7天自主健康管理這關要關，球團安排先出關的他，在這段期間在新莊球場練球，也安排陪練員和翻譯陪同，協助他的訓練。

富邦悍將隊洋投羅力完成14天隔離，前往新莊球場練球。圖／擷自羅力Instagram
富邦悍將隊洋投羅力完成14天隔離，前往新莊球場練球。圖／擷自羅力Instagram

羅力 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將4洋投等簽證 團隊薪資已談過一輪

中職／效仿前隊友羅力 味全龍洋投伍鐸也在房間練投

相關新聞

棒球／「沒有人沒失敗過」 陳偉殷揪出陳冠宇心魔

兩位台灣左投陳冠宇、陳偉殷，去年在羅德隊當了2個月的隊友，球季外的時間也持續交流，陳冠宇從賢拜那裡學到很多，不管是球技、...

中職／與郭俊麟同隊會有火花 陳冠宇去哪隊都有好朋友

台灣左投陳冠宇今年將投入中職選秀，帶著10年旅日資歷「帶槍投靠」，是各隊都亟欲延攬的好手，郭俊麟曾透露，陳冠宇曾開玩笑說...

棒球／春聯朝先發準備 陳冠宇藏不住興奮

陳冠宇投入今年中職選秀，選秀前的這段時間，先加盟安永鮮物隊備戰，將朝在春季聯賽先發準備，他坦言：「當了中繼那麼多年，先發...

日職／3隊仍等無外援 火腿要靠王柏融解洋將荒

為因應新冠肺炎傳染再度擴大的危機，日本政府在去年12月底宣布停發給外國人簽證，而且除了有中長期在留資格者之外，其餘包括各項職業運動在內的外國人士一率禁止入境，這些政策預計會實行到2月7日，假如解禁隔天

中職／羅力結束隔離出關 赴新莊球場開練

富邦悍將隊洋投羅力11日抵台，成為今年第一位抵台的洋將，今天完成14天隔離，「出關」前往新莊球場練球，終於呼吸到外面的空...

韓職／SK飛龍創隊20年後熄燈 轉賣金額高達34億！

韓職SK飛龍日前丟出震撼彈，母企業SK集團將轉賣連鎖百貨「新世界集團」，而轉賣金額也在今(26)日正式曝光，高達1352億8000萬韓圜，相當於新台幣34億元。 SK飛龍於2000年成立，隊史4度拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。