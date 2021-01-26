中職／羅力結束隔離出關 赴新莊球場開練

富邦悍將隊洋投羅力11日抵台，成為今年第一位抵台的洋將，今天完成14天隔離，「出關」前往新莊球場練球，終於呼吸到外面的空氣，他也透過Instagram放出影片，向球迷打招呼。

羅力去年與悍將隊簽下2年合約，繼續返台效力，今年是他在中職的第9季，目前已累積199場先發的他，即將完成在中職的200場先發里程碑，距離100勝也僅差10勝。

羅力在11日「搶頭香」抵台，隔離期間也透過IG分享在家裡維持自主訓練的方式，今天終於完成14天隔離，前往新莊球場練球，興奮透過影片向球迷打招呼。

羅力還有7天自主健康管理這關要關，球團安排先出關的他，在這段期間在新莊球場練球，也安排陪練員和翻譯陪同，協助他的訓練。