韓職／SK飛龍創隊20年後熄燈 轉賣金額高達34億！

韓職SK飛龍日前丟出震撼彈，母企業SK集團將轉賣連鎖百貨「新世界集團」，而轉賣金額也在今(26)日正式曝光，高達1352億8000萬韓圜，相當於新台幣34億元。

SK飛龍於2000年成立，隊史4度拿下韓職總冠軍，也多次代表韓國出征亞洲，現役代表球星為崔廷、李太陽及洋砲羅馬克(Jamie Romak)等，而去年轉戰大聯盟的王牌先發金廣鉉也是出自於SK飛龍。

新世界集團與SK飛龍將於下個月23日正式簽下合約，以1000億韓圜作為股票資產，土地及球場等建物則是328億韓圜，新世紀集團也表示主場地並不會變動，會繼續以仁川作為主球場，而全體教練團及隊員將會全數留任。

值得一提的是轉賣消息來得突然，根據《韓聯社》報導，球隊上下事前完全不知情，直到新聞曝光後才知道，其中一名球員表示從沒想過會遇到球隊轉賣，因球隊經營方面未出現問題，也已排定下周在濟州島展開春訓。

中職上次有球隊面臨轉賣是在2019年9月，Lamigo桃猿宣布賣給日本樂天集團，並更名為樂天桃猿，而日職最近一次轉賣是2012年，橫濱海灣之星母公司TBS宣布由DENA接手，冠名成為橫濱DeNA海灣之星。