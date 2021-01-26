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棒球／春聯朝先發準備 陳冠宇藏不住興奮

聯合報 / 記者陳宛晶／基隆即時報導
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影

陳冠宇投入今年中職選秀，選秀前的這段時間，先加盟安永鮮物隊備戰，將朝在春季聯賽先發準備，他坦言：「當了中繼那麼多年，先發還是自己比較喜歡的角色，可以左右勝負的感覺。」他表示，如果沒有遇到受傷、一切正常，有信心在3、4月調整好，7月直接銜接到中職賽季。

陳冠宇表示，「目標是崇越的第一場比賽，看能不能就調整好，第一場就可以準備比賽。」談到將以先發投手之姿上場，陳冠宇掩不住期待的心情，他說：「我還是很興奮，自己是滿嚮往先發。」

他曾在大學時打過1年春季聯賽，「那時是滿辛苦，打到後面滿疲勞的。」多了10年職業生涯歷練後，陳冠宇預期會有不同，「打過整年的季賽，現在比較知道怎麼調整，春聯2、3個月，馬上接到中職季賽，我覺得不是大問題。」

往年的1月，陳冠宇正在日本準備投入春訓，今年度過和以往截然不同的冬天，「不像以前1月初就抱著比較凝重的心情，準備季賽。」他說最大的差異之處，「家人不用像以前一樣都悶在家裡、比較緊張。」

返台決定是好是壞，陳冠宇也還沒有答案，「或許這個決定，現在來看是還可以，但就是要看未來，這個決定是不是會讓未來更好。」

陳冠宇 中職 春季聯賽

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