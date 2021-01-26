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中職／與郭俊麟同隊會有火花 陳冠宇去哪隊都有好朋友

聯合報 / 記者陳宛晶／基隆即時報導
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影

台灣左投陳冠宇今年將投入中職選秀，帶著10年旅日資歷「帶槍投靠」，是各隊都亟欲延攬的好手，郭俊麟曾透露，陳冠宇曾開玩笑說過想要同隊，陳冠宇對此笑說，看待郭俊麟就像個很親切的小孩子，與他很聊得來，「如果可以同隊，或許是不錯的火花。」他也說，對於未來效力球隊抱持開放態度。

陳冠宇今年在疫情考量之下，決定結束旅日生涯，在7月投入選秀之前，將先效力安永鮮物隊、朝先發調整。

今年由富邦悍將隊握有選秀狀元籤，等於「保底」陳冠宇，同具旅日資歷的郭俊麟，去年進行TJ手術，預計在下半年回歸，若陳冠宇也披上悍將隊球衣，兩位旅日好手有機會共組輪值。

郭俊麟先前曾透露，陳冠宇說過想要和自己同隊，不確定他是不是開玩笑的；陳冠宇解釋，和郭俊麟從2011年世界盃一起進入中華隊，多次在國家隊當過隊友，後來兩人都到了日本發展，「我在羅德、他在西武，只要有碰到，都會硬把他拉出來吃頓飯。」

「我覺得俊麟就是個很親切的小孩子，和他聊得很來，什麼都可以聊。」陳冠宇表示，先前趁著郭俊麟上來台北復健，兩人才剛約過，「雖然我們都年長了3、4歲，但還是可以和以前一樣對話，所以想說如果可以同隊，或許是很不錯的火花。」

陳冠宇與王威晨是穀保家商同學，兩人交情也很好，陳冠宇透露兩人也聊過類似話題，王威晨還鬧過他：「一定選不到啦！怎麼會到後面！」陳冠宇說：「但是很難講啦！球員本來就是比較被動，我就是把自己調整好，到6、7月，哪個球隊需要你就會選你。」

陳冠宇表示，「我沒有非哪隊不可，大家從以前打球就很熟，不管去哪隊都有要好的朋友，所以一直都是抱持開放態度。」

陳冠宇 郭俊麟 選秀

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