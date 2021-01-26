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日職／田中將大快重返樂天了？ 日媒曝將在本周簽約
隨著洋基簽下克魯柏（Corey Kluber）、泰隆（Jameson Taillon）等先發投手後，也讓日籍強投田中將大重披條紋衫的機率幾乎為零，而根據日媒報導，日職老東家樂天已與田中多次接觸，有望將在本周簽約。
根據《產經體育》透露，隨著春訓時間愈來愈接近，樂天球迷期待田中回歸將成為現實，根據大聯盟及日職球界相關人士指出，樂天與田中談判已進入最後協商階段，將會在本周提出合約內容。
《產經體育》也提到，兩隻有機會簽下田中的洋基及教士分別完成先發投手補強，讓田中回到大聯盟的可能性愈來愈低，且今年的3月11日也是日本東北大地震的10周年，若前王牌田中回歸或許將振奮當地球迷的心。
文末指出，目前美國疫情仍嚴峻，去年大聯盟每隊只進行60比賽，相較於日職的120場比賽，且隊伍數並不如大聯盟，在賽程規劃上較不受影響，田中將能更專注在比賽方面。
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