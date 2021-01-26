日職／3隊仍等無外援 火腿要靠王柏融解洋將荒

為因應新冠肺炎傳染再度擴大的危機，日本政府在去年12月底宣布停發給外國人簽證，而且除了有中長期在留資格者之外，其餘包括各項職業運動在內的外國人士一率禁止入境，這些政策預計會實行到2月7日，假如解禁隔天開始重新發給簽證，即使以最快速度取得，抵達日本後再隔離14天，屆時已經2月底了，現階段被禁止入境的洋將勢必會錯過整個春訓，如果疫情擴散仍無法改善，不無可能延後解禁時間，對這些洋將的調整以及到底趕不趕得上3月底的開幕，都是很大的問號。

洋將向來是各國職棒球隊的主要戰力來源，這項政策對於各支日職球隊當然有著大小不一的影響，其中影響人數最嚴重的就是西武及DeNA兩隊。

西武今年的洋將陣容跟去年其實並沒有太大的變化，2投2打共4名洋將包括尼爾（Zach Neal）、賈瑞特（Reed Garrett）、梅西亞（Ernesto Mejia）及史班根伯格 (Cory Spangenberg)都續留，21日公布簽下新左投德莫迪（Matt Dermody），不過即使有多達4名洋將續留，但因為疫情關係都尚未赴日，也趕不上春訓，球團只能遠端關注4人自主訓練的狀況，尼爾及賈瑞特是西武的重要先發及中繼戰力，史班根伯格則是主力先發外野，對於要奪回優勝的西武來說，是非常大的影響。

因疫情關係，西武字母哥史班根伯格(右)不知道何時才會抵達日本。 擷圖自西武獅官方FB粉絲團

DeNA今年的洋將陣容也與上季沒有太大變化，主力重砲索托（Neftalí Soto）及奧斯丁（Tyler Austin）、主力中繼艾斯科巴（Edwin Escobar）及去年先發7場的菲普勒斯（Michael Peoples）都續留，季後再與雙城買下25歲的年輕投手羅梅洛（Fernando Romero），但與西武一樣，去年在日職打球的4人，赴日時間都還未定，唯一能確定的是他們肯定會錯過2月開始的春訓。

兩名洋砲上季總共打出45轟，是隊上的前兩名，且佔了全隊全壘打的1/3，去年季後打出19轟的梶谷隆幸轉投巨人，12轟的羅培茲（José López）退團，陣中打出雙位數全壘打僅餘佐野恵太及宮崎敏郎2人，2名洋砲的缺席對於DeNA的火力有十分嚴重的影響；艾斯科巴去年中繼出賽56場，防禦率只有2.33，是DeNA最重要的牛棚投手，而且DeNA另有5名育成洋將無法赴日，整支球隊有多達10名洋將都趕不上春訓，是影響人數最多的一支球隊，也是新監督三浦大輔上任後的第一個頭痛的問題。

DeNA全隊共10名洋將仍無人報到，是新監督三浦大輔目前遇到的最大難題。 擷圖自DeNA官方FB粉絲團

火腿是另一支還沒有任何一名洋將抵日的球隊，這對戰力的影響不下西武及DeNA。火腿去年季後新簽下艾林（Robbie Erlin）及羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）1投1打兩名新洋將，加上續留的兩名投手費爾哈根（Drew VerHagen）及羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），還有台灣旅日的王柏融，共有5名洋將。

其中去年拿下8勝的費爾哈根，是上季火腿陣中先發場次僅次於有原航平的投手，在有原前往美國後，他的重要性不言可喻，羅德里奎茲在去年傷癒復出後的表現也維持過往水準，但2人由於沒有再入國許可證，因此跟兩名新洋將一樣暫時無法赴日，幾乎已等於錯過整個春訓，甚至開幕戰都有問題，洋將中僅剩擁有入國許可證的王柏融能前往日本，不過其他幾名台灣旅日球員如阪神的陳偉殷、巨人的陽岱鋼、樂天的宋家豪及王彥程、西武的吳念庭等人都已抵達日本隔離，準備迎接2月開始的春訓，王柏融到底何時才要啟程赴日備戰新球季，順便解救火腿的洋將荒，是台日球迷近期關注的焦點。