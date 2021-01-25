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中職／猿隊談薪剩個位數未搞定 領隊： 全談妥再公布
樂天桃猿隊在1月12日開訓當天宣布第一波調薪名單，也是今年第一支公布薪水榜單的球隊，領隊浦韋青表示，目前僅剩下個位數球員的合約還沒談妥，將在全部完成後再一併公布。
猿隊日前公布的第一波調薪結果，野手以朱育賢加薪最多，從月薪31萬元跨進50萬元，生涯首度進入「50萬俱樂部」，捕手廖健富加薪8.5萬元、月薪28萬元，投手王躍霖獲得加薪6萬元、本季月薪46萬元，都是在第一波名單中加薪較多的球員。
何時放榜第二波談新進度？浦韋青表示，「目前只剩下個位數球員的合約還沒有確認，這次可能會等全部都談好後，再一起公布。」
林泓育、陳俊秀今年都是複數年合約最後一年，同以月薪80萬元，並列猿隊薪水「一哥」，王溢正（52萬元）、黃子鵬（30萬元）、郭嚴文（68萬元）、藍寅倫（42萬元）、林立（35萬元），也都是執行複數年合約，今年不需談薪。
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