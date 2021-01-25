中職／猿隊春訓綽號球衣又來了 今年有3隻貓

樂天桃猿隊春訓展開，春訓球衣在今天正式亮相，猿隊延續春訓傳統，將穿著「綽號球衣」出征所有熱身賽，這套綽號球衣「Taoyuan Together」將成為今年首款比賽球衣。

今年春訓球衣將桃園國際棒球場位於中壢地區的座標地圖融合在球衣上，展現從一開春就是Taoyuan Together的氣勢，回歸久未使用的黑色系，呈現開訓起就殺氣騰騰的風格。

今年球衣上有三貓，包括總教練「龍貓」曾豪駒、新任投手教練「貓仔」許銘傑以及二軍守備教練「貓哥」蔡昱詳，加上「超級喜歡」郭嚴文、「賴師傅」賴鴻誠、「老虎」黃子鵬等，都是球迷耳熟能詳的綽號，「崴哥」、「MAX」、「龍子」究竟是誰？鎖定猿隊春訓就知曉。

猿隊在接下來自辦和公辦熱身賽系列都將穿上這套「Taoyuan Together」球衣出賽，商品部同步推出，第一波預購從25日下午5點起可在樂天市場訂購，預計從2月2日陸續出貨。