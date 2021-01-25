中職／各隊洋投陸續到 猛威爾帶新婚妻一起飛

中職各隊洋將陸續抵台，統一獅隊猛威爾今天帶著新婚太太一起搭機，中信兄弟隊歐尼爾的簽證已經核發，預計這兩天進行核酸檢測，順利的話周三可以抵台。

兄弟領隊劉志威表示，歐尼爾的來台進度目前比較確定，「他的簽證已經下來，這兩天會做核酸檢測，順利的話，禮拜三應該可以到。」加百利預計會在這一、兩天收到簽證，本周預計也可以出發。

猿隊霸林爵、歐飛登已經抵台，還有兩位預計會在月底抵台，領隊浦韋青表示，現在因為疫情的關係，在相關手續上相對複雜，「但國家在這不份很幫忙，目前都還算在預期中、可以接受。」

獅隊今年簽回冠軍班底3洋投，泰迪率先抵台，猛威爾也在今天搭機，還透過Instagram貼出與太太在機上的合照「放閃」，小倆口一起來台，布雷克則預計會在28日抵達。