快訊

老鼠闖學測考場害考生驚嚇尖叫！大考中心回應了

疫情擴大！桃園86家全聯門市 不開放微波爐、休憩區和廁所使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／若岳東華傷情早點發生 劉志威：18人名單或有其他考量

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊領隊劉志威。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊領隊劉志威。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊內野手岳東華因春訓舊傷復發，左腳踝傷勢最嚴重可能需要動刀，二壘戰力出現漏洞，領隊劉志威坦言，「如果發生早一點，當初在評估18人名單可能會有不同考量。」但他也強調，外界並不清楚球隊的18人名單，其實不管放出誰，球迷一定都會有覺得可惜之處。

味全龍隊去年底在擴編選秀上，從各隊挑選保護名單外的1人，吳東融因此轉戰龍隊，現在因岳東華出現傷情，二壘戰力出現空缺，球迷很難不聯想到在擴編選秀失去一名二壘手。

劉志威對此表示，「18人名單有不同位置的考量，我們確實沒有預想到東華的狀況，他在去年季末傷勢是穩定的，季後賽也都正常出賽，現在發生這個狀況，要再回溯到那個時間點，會怎樣去做抉擇，很難有明確答案。」

他坦承，如果岳東華的傷情早一點發生，在18人名單的抉擇上可能會有不同想法，「可是，因為大家不知道18人名單，每個都是我們認為要留下來的人，即便我把東融放在18人名單，這個名單不管丟誰出來，都是球隊很重要的戰力，球迷都會覺得可惜。」

岳東華的左腳踝骨裂，目前評估是朝動刀的方向，預計本周會再討論一次，但考量他在春訓的強度就已經傷勢復發，認為應是朝開刀根治的方向會對他的生涯較好，避免在球季中打打停停。

劉志威表示，球隊板凳深度就要在此時呈現，岳東華並非開季先發二壘手的不二人選，而是要透過春訓去競爭，現在也有其他人選在，包括潘志芳、王勝偉、陳偉漢，都能競爭這個位置，就看選手在春訓的表現。

岳東華 選秀 吳東融

延伸閱讀

中職／兄弟二壘防區傷透腦筋 何不重用王勝偉？

中職／期盼通過抵稅條例 劉志威：新會長一開始就畫對重點

中職／兄弟連年爭冠夠強嗎？劉志威：要強到無人能敵

中職／羅傑斯掰掰 兄弟第4名洋投「只差影印機」

相關新聞

中職／若岳東華傷情早點發生 劉志威：18人名單或有其他考量

中信兄弟隊內野手岳東華因春訓舊傷復發，左腳踝傷勢最嚴重可能需要動刀，二壘戰力出現漏洞，領隊劉志威坦言，「如果發生早一點，...

日職／指菅野智之遭媒體挑撥離間 上原浩治：請適可而止

透過入札制度挑戰大聯盟失敗的讀賣巨人王牌菅野智之，自1月9日回國後參加2次線上發佈會大動肝火，日本媒體《週刊文春》解讀是不滿前輩上原浩治「挑戰大聯盟的企圖心不夠強烈」的質疑。

日職／陳偉殷出賽看得到 MOMO TV轉播阪神主場賽事

台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，台灣球迷不怕新球季看不到他的投球英姿，MOMO TV今天在定頻75台記者會上宣布，取得阪神今...

日職／鈴木誠也夯到大聯盟 美媒：繼一朗後的日本怪物

美媒《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）在讀者問答環節中提到，將接班鈴木一朗的大聯盟日籍外野手出現，而這個人就是現役廣島鯉魚隊的選手鈴木誠也。

中職／轉投桃猿女團長引象迷不滿 壯壯：我懂一定會難過

樂天桃猿24日宣布找來壯壯擔任「猿風加油」女團長，引起球迷熱烈討論，Rakuten Girls經紀總監Stanley表示，壯壯是這個角色不可多得的人選，跳脫過往框架，相信她能夠勝任。

PLG／桃園領航猿連3週閉門打 夢想家不受影響

受疫情影響，PLG桃園領航猿今天在臉書粉絲團宣布，1月30、31日主場桃園巨蛋賽事，續採閉門舉行，而台新夢想家本週末在主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。