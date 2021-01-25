中職／若岳東華傷情早點發生 劉志威：18人名單或有其他考量

中信兄弟隊內野手岳東華因春訓舊傷復發，左腳踝傷勢最嚴重可能需要動刀，二壘戰力出現漏洞，領隊劉志威坦言，「如果發生早一點，當初在評估18人名單可能會有不同考量。」但他也強調，外界並不清楚球隊的18人名單，其實不管放出誰，球迷一定都會有覺得可惜之處。

味全龍隊去年底在擴編選秀上，從各隊挑選保護名單外的1人，吳東融因此轉戰龍隊，現在因岳東華出現傷情，二壘戰力出現空缺，球迷很難不聯想到在擴編選秀失去一名二壘手。

劉志威對此表示，「18人名單有不同位置的考量，我們確實沒有預想到東華的狀況，他在去年季末傷勢是穩定的，季後賽也都正常出賽，現在發生這個狀況，要再回溯到那個時間點，會怎樣去做抉擇，很難有明確答案。」

他坦承，如果岳東華的傷情早一點發生，在18人名單的抉擇上可能會有不同想法，「可是，因為大家不知道18人名單，每個都是我們認為要留下來的人，即便我把東融放在18人名單，這個名單不管丟誰出來，都是球隊很重要的戰力，球迷都會覺得可惜。」

岳東華的左腳踝骨裂，目前評估是朝動刀的方向，預計本周會再討論一次，但考量他在春訓的強度就已經傷勢復發，認為應是朝開刀根治的方向會對他的生涯較好，避免在球季中打打停停。

劉志威表示，球隊板凳深度就要在此時呈現，岳東華並非開季先發二壘手的不二人選，而是要透過春訓去競爭，現在也有其他人選在，包括潘志芳、王勝偉、陳偉漢，都能競爭這個位置，就看選手在春訓的表現。