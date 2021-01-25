PLG／桃園領航猿連3週閉門打 夢想家不受影響

受疫情影響，PLG桃園領航猿今天在臉書粉絲團宣布，1月30、31日主場桃園巨蛋賽事，續採閉門舉行，而台新夢想家本週末在主場彰化縣立體育館賽事，照常開放觀眾進場。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）領航猿在今年1月3日迎來首場桃園巨蛋主場賽事後，受到衛福部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案延燒影響，自1月16日起，截至昨天為止，連2週、共4場比賽，不開放觀眾進場。

領航猿原訂30、31日將在主場接連迎戰台北富邦勇士、新竹街口攻城獅，但因桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，球團今天宣布，週末賽事將採「閉門」進行，並同步開放剩餘場次退票。

PLG聯盟4隊例行賽各擁有12場主場賽事，領航猿等於已有一半主場賽事受影響。

PLG本週末在桃園、彰化兩地都有賽事，夢想家繼去年12月開幕戰後，睽違1個多月，將回到主場彰化縣立體育館，30日先與攻城獅交手，31日再與戰績龍頭的富邦勇士過招，除了開放觀眾進場外，也將落實防疫措施。

PLG目前4隊戰績排名，富邦勇士仍以8勝1敗，穩居聯盟龍頭寶座，領航猿以5勝3敗緊追在後，夢想家以2勝6敗暫居第3，攻城獅以2勝7敗敬陪末座。