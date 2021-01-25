日職／指菅野智之遭媒體挑撥離間 上原浩治：請適可而止

透過入札制度挑戰大聯盟失敗的讀賣巨人王牌菅野智之，自1月9日回國後參加2次線上發佈會大動肝火，日本媒體《週刊文春》解讀是不滿前輩上原浩治「挑戰大聯盟的企圖心不夠強烈」的質疑。而上原浩治24日也在推特親自澄清，希望媒體適可而止。

上原浩治在推特回應，「你們要說我怎樣怎樣是沒關係，但那些試圖要破壞我和智之的言論、報導，希望你們可以停止，我們是前輩和後輩的關係，也是可以互相開玩笑的關係，希望不要再打擾我們了。」

上原浩治先前在專欄中質疑：「我不知道智之是不是真的想去大聯盟，若真想去，不管什麼條件、什麼狀況下都該準備轉隊。」菅野則回應：「有人認為我透過入札制度去挑戰，不管什麼條件應該都要去試試看，但這是我的判斷，我自己的人生。」被《週刊文春》解讀成雙方鬧不和。

而現役大聯盟球員達比修有也替後輩菅野智之護航，「確實很多人都在批評，但菅野說的『這是我的判斷，我自己的人生』已經說明一切。我常在說，『站在相同立場，你的想法和判斷，要自己去做才行得通。』」、「你說選擇入札就要全心考慮大聯盟，但是你並沒有走過菅野的人生，也沒有人可以，都是菅野自己在走，所以應該要尊重他的判斷。」