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中職／轉投桃猿女團長引象迷不滿 壯壯：我懂一定會難過

聯合新聞網 / 綜合報導
昔日Passion Sisters隊長壯壯成為樂天桃猿隊女團長。 圖／樂天桃猿隊球團提供
昔日Passion Sisters隊長壯壯成為樂天桃猿隊女團長。 圖／樂天桃猿隊球團提供

樂天桃猿24日宣布找來壯壯擔任「猿風加油」女團長，引起球迷熱烈討論。Rakuten Girls經紀總監Stanley表示，壯壯是這個角色不可多得的人選，跳脫過往框架，相信她能夠勝任。

曾任啦啦隊Passion Sisters隊長的壯壯，2013-16年橫跨兄弟象到中信兄弟兩時期，2017年至韓國出席世界棒球經典賽，為場邊啦啦隊「台灣隊長」，近年活躍於各大電視、網路節目，並主持多樣活動，包括去年擔任爪TV中信兄弟主場賽事主播。

應猿女團長成為壯壯生涯最大的挑戰，她擔任猿風加油團Rina、阿誠、阿杰以及山G以外的第五位團長，由她來帶動「猿風加油」、「勇Stronger 永不退讓」，是壯壯擔任女團長最大的特色。

但因壯壯曾是兄弟象啦啦隊象Young女孩成員，之後也成為中信兄弟Passion Sisters一員，這回轉戰樂天桃猿，讓許多中信兄弟球迷都無法接受。對此壯壯透過粉絲團向球迷喊話，「我懂這一定會難過的，沒關係，我願意聽每一個聲音、每一個想法。」

從兄弟轉往樂天，壯壯將跳脫原有框架，接受全新的挑戰。Stanley表示，有和壯壯聊過，以往她是以播報方式關心棒球，現在將以團長身分帶應援幫棒球加油，相信球迷都會支持她，「她不會擔心有太多的聲音，反而比較苦惱的是應援，因為目前有好幾百首應援曲要背，她每天都在練舞。」並表示，「女團長在台灣是空前絕後的，希望能夠給球迷前所未有的應援感受。」

樂天桃猿

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