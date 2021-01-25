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日職／陳偉殷出賽看得到 MOMO TV轉播阪神主場賽事
台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，台灣球迷不怕新球季看不到他的投球英姿，MOMO TV今天在定頻75台記者會上宣布，取得阪神今年72場主場賽事轉播權，球迷可透過轉播為陳偉殷跨海加油。
陳偉殷透過影片表示，「今年很開心可以重回中央聯盟，加入阪神虎，希望大家可以透過MOMO TV為我加油。」
談到對阪神的印象，陳偉殷表示，「阪神是一支非常有傳統的球隊，歷史很久，當時遇到他們都很緊張，因為他們球迷很瘋狂、很熱衷，是氣勢很瘋狂的球隊，歷史又和巨人很有得拚。」他指出，在甲子園球場投球的感覺，和在名古屋、東京巨蛋不太一樣。
對於新球季目標，陳偉殷表示，「我不會去設定球季目標，最重要的目標就是健健康康一整季，如果整季都健康的話，不管是先發28場、局數180到190局，前提都是身體健康，一直以來都會把目標設定在一整年不要受傷、健健康康。」
陳偉殷今年以兩年400萬美元加盟阪神，他已在14日搭機前往日本，14天隔離後，可趕上2月1日開訓。
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