快訊

居家隔離暴增5000人！ 侯友宜估：新北500人相關

讓孩子自由遊戲！ 地方媽媽們的特色公園倡議行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陳偉殷出賽看得到 MOMO TV轉播阪神主場賽事

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷披阪神球衣的投球英姿，球迷將可在MOMO TV上看到。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
陳偉殷披阪神球衣的投球英姿，球迷將可在MOMO TV上看到。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，台灣球迷不怕新球季看不到他的投球英姿，MOMO TV今天在定頻75台記者會上宣布，取得阪神今年72場主場賽事轉播權，球迷可透過轉播為陳偉殷跨海加油。

陳偉殷透過影片表示，「今年很開心可以重回中央聯盟，加入阪神虎，希望大家可以透過MOMO TV為我加油。」

談到對阪神的印象，陳偉殷表示，「阪神是一支非常有傳統的球隊，歷史很久，當時遇到他們都很緊張，因為他們球迷很瘋狂、很熱衷，是氣勢很瘋狂的球隊，歷史又和巨人很有得拚。」他指出，在甲子園球場投球的感覺，和在名古屋、東京巨蛋不太一樣。

對於新球季目標，陳偉殷表示，「我不會去設定球季目標，最重要的目標就是健健康康一整季，如果整季都健康的話，不管是先發28場、局數180到190局，前提都是身體健康，一直以來都會把目標設定在一整年不要受傷、健健康康。」

陳偉殷今年以兩年400萬美元加盟阪神，他已在14日搭機前往日本，14天隔離後，可趕上2月1日開訓。

阪神虎 陳偉殷

延伸閱讀

日職／阪神5洋將抵達 陳偉殷有望趕上開訓日

日職／陳偉殷所屬阪神虎組女棒隊 簽超正女球員球迷要暴動了

日職／陳偉殷剛到就聯絡 中田賢一展現好交情

日職／「這次讓我自己出發吧」 陳偉殷粉絲團透露心情

相關新聞

日職／陳偉殷出賽看得到 MOMO TV轉播阪神主場賽事

台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，台灣球迷不怕新球季看不到他的投球英姿，MOMO TV今天在定頻75台記者會上宣布，取得阪神今...

日職／菅野8億年薪不夠看 酷斯拉曾豪氣拒10億

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之是去年季後動向最受矚目的球員，他雖然申請入札，但最後沒有跟任何球隊簽約，選擇留在巨人。年薪高達8億日圓（約新台幣2.21億元），超越原本前巨人洋砲佩塔基尼（Roberto P

中職／兄弟二壘防區傷透腦筋 何不重用王勝偉？

新球季的中信兄弟依舊兵強馬壯，具問鼎總冠軍的實力，然而，二壘戰力空缺卻令新任總教練林威助大傷腦筋，直言二壘防區人選是個難題。 近年兄弟主力二壘手是吳東融，他是2019年二壘手金手套、2020年二

全國社區賽／慶順OB奪冠 刀閃、WBC稱霸U12、U10

2021第一屆全國社區棒球邀請賽24日進行最後決賽，OB組由慶順以7：0擊敗興華社區抱回冠軍，U12組則是刀鋒閃電以5：1撂倒秀朗巨星捧回金盃，至於U10組WBC以7：0拿下日僑雷公，奪下冠軍。

日職／阪神2月1日春訓 殷仔趕得上

今年共有7名台將挑戰日本職棒，加盟阪神虎隊的陳偉殷即將結束隔離，有望趕上球隊2月1日的春訓開訓，最早抵日的張奕仍在持續訓...

富邦盃／黃浩毓逆轉砲 龜山奪隊史第三冠

「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」今天舉行硬式組冠軍戰，龜山國小靠著黃浩毓關鍵逆轉全壘打，最終以14：4提前於5局擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。