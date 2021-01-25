全國社區賽／慶順OB奪冠 刀閃、WBC稱霸U12、U10

2021第一屆全國社區棒球邀請賽24日進行最後決賽，OB組由慶順以7：0擊敗興華社區抱回冠軍，U12組則是刀鋒閃電以5：1撂倒秀朗巨星捧回金盃，至於U10組WBC以7：0拿下日僑雷公，奪下冠軍。

第一屆全國社區棒球邀請賽共有37隊參與，包括U10組12隊、U12組14隊以及OB組11隊，經過兩週賽事後產生決賽隊伍，24日三組舉行冠軍戰，均採不限時。

OB組慶順對上興華社區之戰，慶順前兩局各拿1分，3局下包括劉邵威2分打點二壘安打在內一舉攻進3分，到了5局下，楊正鍇三壘安打再帶起2分攻勢，一路取得領先，興華社區全場出現6次失誤奉送江山，5局結束讓慶順帶走勝利。

U12組刀鋒閃電與秀朗巨星交手，刀鋒閃電黃柏勳投打俱佳，擔任先發投手2局送出5次三振無失分，打擊擔綱開路先鋒也繳出3支2成績，秀朗巨星僅在4局上進帳唯一分數，最終由刀鋒閃電成為贏家。

U10組WBC對戰日僑雷公一開局就以廖宣澔首局首打席全壘打打出氣勢，日僑雷公接著又出現失誤，讓WBC先攻下3分，3局下日僑雷公又是一陣亂流，觸身球、失誤，讓WBC掌握機會，只用1安打就換回3分，到了5局下，徐浩軒安打敲下提前結束的第7分。

OB組

團體獎

冠軍：慶順

亞軍：興華社區

季軍：WBC、活力希望

個人獎

教練獎：張釗瑋(慶順)

打擊獎第一名：劉邵威(慶順)

打擊獎第二名：王自強(慶順)

打擊獎第三名：林祐任(慶順)

打點獎：劉邵威(慶順)

全壘打獎：蘇任凱(興華社區)

投手獎：王三華(慶順)

功勞獎：蔡坤成(慶順)

U12組

團體獎

冠軍：刀鋒閃電

亞軍：秀朗巨星

季軍：艋舺社區、三峽社區

個人獎

教練獎：郭瑞穎(刀鋒閃電)

打擊獎第一名：黃柏勳(刀鋒閃電)

打擊獎第二名：孫伯汶(秀朗巨星)

打擊獎第三名：施禹安(刀鋒閃電)

打點獎：林祐庭(刀鋒閃電)

全壘打獎：黃偐哲(秀朗巨星)

投手獎：黃勛(刀鋒閃電)

功勞獎：劉致逵(刀鋒閃電)

U10組

團體獎

冠軍：WBC

亞軍：日僑雷公

季軍：小小馬、中大紅襪

個人獎

教練獎：劉翃益(WBC)

打擊獎第一名：徐浩軒(WBC)

打擊獎第二名：大橋一哉(日僑雷公)

打擊獎第三名：德居(日僑雷公)

打點獎；游知宸(中大紅襪)

全壘打獎：廖宣澔(WBC)

投手獎：李旻謙(WBC)

功勞獎：郭承瑀(WBC)

慶順抱回OB組冠軍。 大會提供