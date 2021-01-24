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富邦盃／黃浩毓逆轉砲 龜山奪隊史第三冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，龜山國小奪富邦盃隊史第3冠。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，龜山國小奪富邦盃隊史第3冠。圖／中華棒球協會提供

「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」今天舉行硬式組冠軍戰，龜山國小靠著黃浩毓關鍵逆轉全壘打，最終以14：4提前於5局擊敗東園國小，拿下賽事隊史第三冠，軟式組冠軍則由大豐國小奪得。

今天決賽，中華棒球協會榮譽理事長彭誠浩、富邦金控代表富邦育樂總經理陳昭如到場為選手加油，陳昭如指出，富邦金控長期支持國內棒球運動，自2015年起，贊助少棒賽事已有七年，看著富邦盃少棒賽的小球員們逐漸成長，成為國內青棒明日之星，這是富邦長期深耕基層棒球成果的展現。

硬式組冠軍戰中，龜山雖然在1局下先拿3分，不過東園在1局下先追1分，2局下楊晨佑二壘打帶動攻勢，攻下3分超前，龜山在3局上反擊，吳承翰、鄭浩恩連續二壘打後，黃浩毓轟出左外野兩分全壘打，將比數逆轉為6：4，龜山打線又在4局添2分，5局上灌進6分拉開比數。

龜山前兩任投手鄭浩恩、邱澤各失2分，王牌投手劉任右後援3.2局無失分，有7次三振，僅被敲1安打無失分，拿下勝投。劉任右前一戰先發失1分，此戰壓制力十足，他透露，「上上周感冒停練7天，對投球有影響，今天有比較好。」

龜山國小繼2017、2019年後，再次封王，除了劉任右外，總教練李政達也點名，打線的致勝功臣是開轟的黃浩毓，「他決賽常常有表現，巨人盃拿過功勞獎，頭腦不錯」。

季軍戰中平國小彭成安投打俱佳，完投5局無失分，僅被敲1安打，有4次三振、2次保送，加上打擊上有3安打演出，幫助球隊以11：0擊倒文昌國小。

軟式組冠軍戰則由大豐國小以4：0擊敗民安，先發投手談恩童投3.1局，奪6次三振，有4次保送，失1分，也有2安打、2打點的貢獻，石正侑後援2.2局無失分，總教練孟廖燦東表示，「賽前就規畫交給談恩童、石正侑，談恩童的球比較有尾勁。」

2021富邦盃台灣12強少棒大賽，黃浩毓逆轉2分彈，幫龜山帶回士氣。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，黃浩毓逆轉2分彈，幫龜山帶回士氣。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，劉任右後援7K好投，幫助龜山國小奪冠。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，劉任右後援7K好投，幫助龜山國小奪冠。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，新北大豐談恩童投打俱佳，幫球隊拿下軟式組冠軍。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，新北大豐談恩童投打俱佳，幫球隊拿下軟式組冠軍。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，龜山國小拿下硬式組冠軍，中華棒球協會榮譽理事長彭誠浩（右7）、富邦金控代表富邦育樂總經理陳昭如（右8）到場為選手加油。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，龜山國小拿下硬式組冠軍，中華棒球協會榮譽理事長彭誠浩（右7）、富邦金控代表富邦育樂總經理陳昭如（右8）到場為選手加油。圖／中華棒球協會提供

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