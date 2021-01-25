中職／兄弟二壘防區傷透腦筋 何不重用王勝偉？

新球季的中信兄弟依舊兵強馬壯，具問鼎總冠軍的實力，然而，二壘戰力空缺卻令新任總教練林威助大傷腦筋，直言二壘防區人選是個難題。

近年兄弟主力二壘手是吳東融，他是2019年二壘手金手套、2020年二壘手最佳十人獎得主，2016年選秀兄弟以第4輪指名選進吳東融，兩度送他去冬盟磨練，終於開花結果，然而去年總冠軍賽他不但沒有在28人名單，第二次擴編選秀兄弟也沒把他放進18人保護名單，最終被味全龍拿走，成為龍軍內野指揮官。

原本兄弟安排2017年選秀第一輪指名好手岳東華接班二壘，然而，他的左腳踝舟狀骨挫傷舊傷復發，春訓期間只能持續復健，無法投入團隊訓練，如果傷勢不見好轉，最糟狀況有可能會開刀，歸隊遙遙無期，真的是放掉吳東融後，沒有算到的一步棋局。

岳東華短期間內可能無法上場，中信兄弟必需提前做好準備。 聯合報系資料照片

以目前兄弟現有陣容，無論是中生代的張志強、陳偉漢、潘志芳，或年輕一輩的林瑞鈞、林志綱，都不足以扛先發二壘重擔，那麼，又該如何是好呢？

林威助的計畫方案之一，是把拿過兩屆三壘金手套的隊長王威晨移防二壘，可是，王威晨前後移動接球問題不大，但左右橫移接球較弱勢，守三壘會比守二壘來得好，而且，如果王威晨移到二壘，三壘防區無論交給攻優於守的許基宏或蘇緯達，都不是很好的選項，形同挖東牆補西牆，三壘防線又成了隱憂。

王威晨是去年三壘手金手套獎得主，若是讓他移防二壘，怕會出現二、三壘同時出問題的「掠龜走鱉」效應。 聯合報系資料照片

假設岳東華長期受傷勢所苦無法出賽，主戰二壘手何不考慮王勝偉呢？

王勝偉拿過9座游擊手金手套、4次盜壘王，打擊有一定水準，是中職史上少見打跑守俱佳的游擊手，去年出賽機會有限，只有30場、累計83打席，打擊率0.269，守備出現不少狀況，也沒幾進總冠軍賽28人名單，不過，這多少都受到被江坤宇取代守游擊，生涯第一次長期待在二軍影響調整所致。

王勝偉生涯守游擊1210場，其中1158場先發，守備率0.962，生涯守三壘56場，其中37場先發，守備率0.940，生涯守二壘30場，其中23場先發，守備率0.966，無論守二三游都有一定水準，游擊防區守備功夫精湛，移防二壘的問題應該不大。

王勝偉生涯213次盜壘成功，146次犧牲觸擊成功，兩項數據都是中職史上第四，基本功扎實，今年中職比賽用球係數調降，球較不彈，像王勝偉這類守備好、有速度、戰術執行能力不錯的球員，價值會更凸顯，更適合打這種低比分賽事。

今年開季王勝偉將滿37歲，不過，年紀比他大的陳鏞基、周思齊、潘武雄、高國慶身手並沒有退化太多，依舊生龍活虎，自我要求高的王勝偉同樣沒有嚴重老化跡象，沒有理由在一軍幾無出賽空間。

39歲的林智勝(右)與40歲的周思齊(左)都還活躍在場上，王勝偉應該更不是問題。 聯合報系資料照片

少了吳東融，又傷了岳東華，的確讓林威助傷腦筋，若讓王威晨繼續鎮守三壘大關，主戰二壘手的位置不妨考慮球風實而不華的王勝偉，別忘了，過去王勝偉經常在大賽建功，包括2009年總冠軍賽第6戰致勝轟、2010年中韓職冠軍戰首戰敲出再見安打、2015年總冠軍戰第3戰擊出再見安打，只要身體狀態、技術層面沒有退化太多，本季王勝偉理應是球隊內野主力一員。