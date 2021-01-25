日職／菅野8億年薪不夠看 酷斯拉曾豪氣拒10億

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之是去年季後動向最受矚目的球員，他雖然申請入札，但最後沒有跟任何球隊簽約，選擇留在巨人。年薪高達8億日圓（約新台幣2.21億元），超越原本前巨人洋砲佩塔基尼（Roberto Petagine）的紀錄，成為日職史上最高薪球員。

佩塔基尼在2003、2004年的年薪7億2000萬日圓（約新台幣1.99億元），在菅野智之之前一直都高懸在日本職棒的最高薪紀錄上。而當時的時空背景，正好是松井秀樹離開巨人隊赴美國MLB發展的時候。「酷斯拉」松井秀喜在2002年12月19日與紐約洋基隊簽下3年2,100萬美元的合約，單年合約大約8億5000萬日圓。佩塔基尼則是原養樂多燕子隊的第四棒，被巨人隊挖角，最大目的是要填補松井秀喜離隊後的火力缺口。加上他在養樂多4年內拿下2次全壘打王、1次打點王，前一年（2002年）還有41轟、94分打點的實力，引起多支日職球隊競逐，因此大大拉抬了佩塔基尼的身價。從前一年的4億5000萬大漲到7億2000萬日圓，造就了他長達超過15年都是NPB的最高薪。

如果沒有這些條件的配合，尤其是松井秀喜的離隊，佩塔基尼的行情不至於被堆高到這樣的程度。畢竟出手的是資金雄厚、一向出手闊綽的巨人軍。而這段歷史也不禁讓人想到，如果松井秀喜後來選擇續留巨人隊，不僅NPB身價第一的紀錄保持人不會長期是外籍選手佩塔基尼，如今的菅野智之恐怕也還難以成為破紀錄的史上最高薪選手。

菅野智之挑戰美國職棒不成完全不需要失望，因為他獲得讀賣巨人開給他日職史上最高的8億年薪。 歐新社資料照片

2000年球季結束，巨人球團就向松井秀喜提出8年60億日圓的合約，單年7億5000萬日圓，但遭到松井拒絕。2001年球季結束之後，巨人球團提出更加豐厚的條件，主要也是為隔年球季結束後松井秀喜就要取得海外FA做準備，提前做綁人的動作。這一次巨人隊提出的是5年50億日圓，換算單年年薪已經到達10億日圓，如今看來在NPB都已經是天文數字，更何況在將近20年之前。

因為松井秀喜離隊，2003年全日本職棒最高薪的選手變成當時正值顛峰的近鐵隊強打中村紀洋，5億日圓已經相當高，然而如果松井秀喜續留，身價卻足足是中村紀洋的2倍，足見酷斯拉在日本職棒界的地位以及影響力。松井秀喜在巨人隊最後一個球季年薪是6億1000萬日圓，他打出生涯最多的單季50支全壘打，另外打擊率0.334、107分打點，如果他後來答應巨人隊續約，繳出的是一份完全沒有辜負球團期待的亮眼成績單。不過酷斯拉一心赴大聯盟實現自己的「美夢」，因此於2002年底與紐約洋基隊簽約，就此展開長達10年的MLB之旅。儘管有眾多日本球迷對他聲聲呼喚，巨人球團也殷切期盼他能再穿上巨人軍球衣，但直到退休，甚至引退至今已經將近10年之久他都沒有再回到巨人隊擔任任何職務，「巨人色彩」逐漸淡化之中。隨著名投手桑田真澄今年重返巨人隊，入閣擔任投手教練，加上還有現任二軍監督阿部慎之助，他們都是原辰德之後的一軍監督候選人，巨人球迷期待的「巨人監督‧松井秀喜」恐怕更加遙遠。

然而，形同得到巨人軍「松井資金」挹注的佩塔基尼後來的發展呢？

佩塔基尼在美國職棒總計7個球季待過6支球隊，366打數有12支全壘打、54分打點，打擊率.227，但卻是曾經的日職最高薪球員！ 1995 Donruss 球員卡

佩塔基尼加入巨人後成績不如以往在養樂多時代，加上與清原和博守備位置重複等問題，在巨人隊領了2個球季的7億2000萬超高薪之後就退團。松井秀喜在的最後一年巨人隊拿下中央聯盟優勝以及日本一，但在他離隊之後，巨人卻連續4年都與優勝無緣。雖非酷斯拉離開的單一因素造成，不過全NPB第一看板人物的離開的確造成重大傷害。加上對球隊人氣造成重大衝擊，巨人當初開出的5年50億超大型合約可以算昂貴，也可以說不貴。