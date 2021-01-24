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日職／阪神5洋將抵達 陳偉殷有望趕上開訓日

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。報系資料照
陳偉殷。報系資料照

阪神虎隊新球季8名洋將陣容壯大，目前包括陳偉殷在內，已有5名洋將抵達日本，最早到的陳偉殷趕得上2月1日的開訓日，至於其他4人，阪神虎球團副社長兼本部長谷本修表示，暫時不著急。

谷本修昨天接受日本媒體訪問時，說明球隊洋將狀況，目前已有5人抵達，出國前、抵達後的PCR檢測都呈陰性反應，正在接受14天的居家隔離，前往沖繩春訓前會再做一次PCR檢測。

其中陳偉殷14日就抵達日本，預計28號出關，另外野手桑德斯（Jerry Sands）、馬提（Jefry Marte）以及投手愛德華斯（Jon Edwards）、甘凱爾（Joe Gunkel），四人都是在17日抵達，預計31日結束隔離。

谷本修表示，沒有意外的話，陳偉殷來得及在2月1日的春訓開訓日出現，不過另外四人仍要視身體狀況而定，「著急也沒有用，這次來的洋將都有實績，不需要太過擔心什麼時候開始春訓」。

目前五名洋將身體健康，也沒有太多變化，谷本修表示，畢竟隔離期間，活動難免受限，球團雖然準備了健身腳踏車、啞鈴等，但能做的還是有限，另外也安排採買員、翻譯幫忙照顧。

阪神去年守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）尚未抵達，今年新簽的韓職打擊「雙冠王」小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、韓職20勝右投阿坎塔拉（Raul Alcantara）則卡在日本不發新簽證給外國人，暫時無法出發。

阪神虎 陳偉殷

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