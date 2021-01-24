中職／悍將4洋投等簽證 團隊薪資已談過一輪

富邦悍將副領隊陳昭如今天出席富邦盃少棒賽頒獎典禮，陳昭如透露，目前2名洋投、2名外籍教練羅根、古久保健二已經抵台，其餘4名洋投等簽證，薪水部分已談過一輪、將統一公布。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽今天落幕，中職富邦悍將副領隊陳昭如出席頒獎典禮，談起球隊目前狀況，陳昭如表示，洋投羅力和索沙先前都已經抵台，結束14天隔離之後，7天自主健康管理期會到新莊進行訓練，真正跟球隊報到集合預計是1月底、2月初。

球隊外籍教練羅根、古久保健二也已經抵台進行隔離程序，其餘4名洋投目前都在辦理簽證的程序，簽證下來後才可以處理後續的檢測、訂機票等作業。

至於目前球隊的談薪狀況，陳昭如表示，大致都談過一輪，也都差不多了，但會等全部確認之後統一公布；至於能否在農曆年前搞定，還沒有明確的時間點。