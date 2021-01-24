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中職／壯壯「轉隊」報到 樂天桃猿隊女團長有來頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
動感女神壯壯成為樂天桃猿隊女團長。圖／樂天桃猿隊球團提供
動感女神壯壯成為樂天桃猿隊女團長。圖／樂天桃猿隊球團提供

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長壯壯重返棒球場，「轉隊」加入樂天桃猿隊，成為第二位女團長人選，預計3月23日主場開幕戰登場。

樂天桃猿隊新球季顛覆職棒應援團男團長的方式，新增女團長一職，繼先前公布的Rina之後，今天公布第二位人選是動感女神壯壯，接下女團長任務，在2021年將成為猿風加油團Rina、阿誠、阿杰以及山G以外第五位團長。

壯壯身高165公分，體重48公斤，曾是兄弟象及中信兄弟啦啦隊成員，2017年離隊後，轉往主持界發展，主持不少大型活動及電視節目，曾經在2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任場邊啦啦隊「台灣隊長」，為中華隊帶啦啦隊替台灣加油。

壯壯如今轉隊到樂天桃猿隊，在場邊帶領「猿風加油」，她表示：「樂天桃猿的10號隊友很熱情，加油歌超級動感，很羨慕10號隊友並肩作戰的感覺，如今自己可以身在其中掌握球場氣氛，我有信心帶動大家一起為桃猿加油，我們一起壯起來。」

動感女神壯壯成為樂天桃猿隊女團長。圖／樂天桃猿隊球團提供
動感女神壯壯成為樂天桃猿隊女團長。圖／樂天桃猿隊球團提供

樂天桃猿 啦啦隊 中信兄弟

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