中職／壯壯「轉隊」報到 樂天桃猿隊女團長有來頭

前中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長壯壯重返棒球場，「轉隊」加入樂天桃猿隊，成為第二位女團長人選，預計3月23日主場開幕戰登場。

樂天桃猿隊新球季顛覆職棒應援團男團長的方式，新增女團長一職，繼先前公布的Rina之後，今天公布第二位人選是動感女神壯壯，接下女團長任務，在2021年將成為猿風加油團Rina、阿誠、阿杰以及山G以外第五位團長。

壯壯身高165公分，體重48公斤，曾是兄弟象及中信兄弟啦啦隊成員，2017年離隊後，轉往主持界發展，主持不少大型活動及電視節目，曾經在2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任場邊啦啦隊「台灣隊長」，為中華隊帶啦啦隊替台灣加油。