富邦盃／黃浩毓2分砲劉任右好投 龜山奪第3冠

富邦盃少棒賽冠軍戰，龜山國小一度落後，黃浩毓敲出超前比數2分砲，帶起球隊氣勢，劉任右後援穩守，率隊以14比4、5局擊敗東園國小，拿下富邦盃第3冠、這學期第7冠。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰今天在青年公園棒球場舉行，桃園市龜山國小與地主台北市東園國小交手，龜山2局打完3比4落後，3局靠著鄭浩恩二壘打追平比數，黃浩毓開轟，2分砲幫助球隊要回領先、也打出士氣，黃浩毓是總教練李政達口中的「功臣」之一。

龜山4局再添2分，5局開啟大局，靠著單局4安、1保送、1次守備失誤，攻下6分、提前拿下比賽勝利，繼2017、2019年後，再度拿下富邦盃少棒賽冠軍，龜山實力強，這學期出賽已經拿下7冠。

李政達表示，黃浩毓有長打能力，黃浩毓的爸爸是桃園永豐高中校長，黃浩毓算滿聰明的球員，常常在關鍵時刻有表現，但速度不快，守備位置受到侷限，棒球是速度的運動，這方面還需要再加強。

黃浩毓表示，這是6年級敲出的第2轟，除了擔任野手守一壘外，也可以投球，他知道自己速度不佳，希望可以減肥，目標至少減10公斤。

黃浩毓表示，小時候因為看爸爸打壘球對棒球產生興趣，平時爸爸會看影片，跟自己說有哪些缺點要改善，也注重課業表現，黃浩毓透露國中也想要繼續打球，但還需要爸爸同意，偶像是中信兄弟野手王威晨。

劉任右今天後援投3.2局飆7K、無失分，拿下勝投，李政達表示，劉任右經驗豐富，去年就是亞洲少棒錦標賽唯一的5年級國手，今年比賽若沒意外，入選U12世界盃國手機會大。

劉任右表示，昨天4強登板、狀況沒有很好，因為之前生病請假休息，今天找回好感覺，上場時球隊雖然處於落後，但想辦法控制局面、壓制對方攻勢；劉任右表示，去年當選國手但因為疫情沒能打比賽很可惜，今年希望再拚國手。

鄭浩恩富邦盃拿打擊獎 是被棒球耽誤的諧星

富邦盃少棒賽龜山「被棒球耽誤的諧星」好手鄭浩恩冠軍戰敲3安，率隊以14比4、5局奪冠，也拿下首座打擊獎；鄭浩恩可投可打，跳舞、口技都難不倒他，教練希望再強化自信心。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰今天在青年公園棒球場舉行，桃園市龜山國小與台北市東園國小交手，龜山鄭浩恩當先發投手，但比賽前半段就有狀況，僅投1.1局失掉2分責失分、提前退場。

鄭浩恩從投手丘退場後回到熟悉捕手位置，打擊方面首局敲安，3局敲出追平比分二壘打，4局再敲二壘打，5局敲出高飛犧牲打，今天總計4打席敲出3支安打貢獻4分打點，打擊表現亮眼，以打擊率6成67拿下大會打擊獎。

龜山總教練李政達表示，鄭浩恩也算是球隊的主力，投球速度不錯，昨天就有跟他說今天會讓他和邱澤當主力投手，也當作測試，但今天兩人依序登板，狀況並不理想都有掉分，只好提前讓最穩定的投手劉任右登板。

鄭浩恩是球隊主力捕手兼投手，李政達表示，鄭浩恩進到球隊時，因為體型比較壯碩，所以就開始蹲捕，捕手經驗有2年、相對得心應手，在捕手的位置上壓力沒這麼大，也比較有自信。

但李政達認為鄭浩恩投球方面還可以更好，有很好的球速優勢，但自信心不足夠，面對高張力比賽容易緊張，是接下來需要再加強的地方。

鄭浩恩表示，之前拿過敢鬥獎，打擊獎是第一次拿到，今天場邊練投時狀況不錯，不知道為什麼上到投手丘身體就有一點跑掉，還是比較喜歡當捕手。

鄭浩恩個性很活潑，拿手Beatbox、舞蹈表演，被教練團戲稱為「被棒球耽誤的諧星」，他笑說平時都看網路影片學，有空就會拉著隊友一起練習。