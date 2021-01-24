日職／菅野智之記者會上動怒 遭前輩上原浩治打臉

透過入札制度挑戰大聯盟失敗的讀賣巨人王牌菅野智之，自1月9日回國後，雖然參加過2次線上發佈會，但不難看出菅野的怒火未能平息。

據日媒《週刊文春》報導，菅野智之在1月10日的發佈會中說了，「我沒拿到100%滿意的報價。」當被追問是哪裡不滿意時，他回答，「我不想回答。」面對其他問題也直言，「這有回答的必要嗎？」之後公關對外宣布，「那只是玩笑話，請不要引用這段話。」

此外，在1月14日與巨人續簽了年薪8億日元的一年約後，新聞發布會上他大聲說道，「這算件好事嗎？」，並補充，「我去美國時，突然傳出一大堆錯綜複雜的流言，但報導出現的金額根本毫無根據。」

菅野為何這麼憤怒？主要他是針對傳出與巨人簽了四年4000萬美元合約之事，認為為根本就是空穴來風。

然而一位負責大聯盟新聞的記者出面說明，「其實，美國那邊的報導都是來自大聯盟球團老闆或經紀人，消息也算準確，巨人給的年薪是8億日圓，但加上獎金有10億日圓，由於加上逃脫條款的關係，所以美媒根本看不出一年約與四年約的差別。」

曾旅美的前輩上原浩治先前則在專欄中質疑：「我不知道智之是不是真的想去大聯盟，若真想去，不管什麼條件、什麼狀況下都該做好準備。」

菅野回應質疑則說：「有人認為我透過入札制度去挑戰，不管什麼條件應該都要去試試看，但這是我的判斷，我自己的人生。」