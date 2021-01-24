富邦盃／中平奪季軍校車不足 到處借盼企業援手

富邦盃少棒季軍戰中平彭成安投打俱佳，5局好投壓制、單場3安，率隊以11比0、5局擊敗文昌拿下季軍。中平為傳統強隊卻校車不足，外出比賽須到處借車，總教練李國強盼企業援手。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽季軍戰今天在青年公園棒球場舉行，桃園市中平國小與雲林縣文昌國小交手，中平先發投手彭成安用68球投完5局，僅被敲出1支安打、無失分，好投壓制對手打線；中平團隊敲出15安攻勢串聯，順利拿下比賽勝利。

中平總教練李國強表示，球隊是傳統強隊，實力並不差，但球員的穩定性還需要改善，很容易出現一場比賽出狀況、名次掉到後面的情形。

李國強表示，昨天4強戰與龜山國小交手就是類似狀況，首局掉了7分之後，球員情緒有受影響，但也一直勉勵球員，中平的選材不能如龜山整齊，但往年還是可以打出不錯成績就是因為學長們不會放棄，希望場上不管遇到什麼情況，都要把態度拿出來，不到最後都不放棄。

中平過去富邦盃最佳成績就是季軍，今年比賽追平過去最佳成績，李國強卻有困擾，他表示，學校長年幫忙找資源，但目前僅有1輛校車，外出比賽需要到處借車，此次比富邦盃是跟新明國中借車、接下來立德盃要跟平鎮高中借車，「借到有點不好意思了，希望可以有企業援手幫忙，幫助這些認真努力的球員」。

中平彭成安富邦盃好表現 教頭看好成游擊大物

富邦盃少棒賽季軍戰中平國小彭成安是總教練李國強口中的「天生好手」，李國強表示，彭成安可投可打，游擊守備判斷很快，沒看過他失誤，「身材再往上抽，會是未來游擊大物」。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽季軍戰今天在青年公園棒球場舉行，中平國小彭成安投打俱佳，彭成安先發投完5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，沒有失分，有效壓制對手打線。

彭成安2局敲出安打，3局、5局打擊機會，都敲出三壘打，打擊方面單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，表現亮眼，率隊擊敗雲林縣文昌國小，拿下季軍。

中平總教練李國強直誇彭成安是「天生好手」，對於球賽的理解能力很好，投球方面有時候會出現抓到出局數後連續保送的狀況，但他也能適時穩住，與陣中好手饒又語一樣，未來性都備受看好。

彭成安可投可打，打擊能力也不錯，李國強透露，彭成安的游擊守備很出色，第1個彈跳的判斷非常好，「目前為止沒看過他守備失誤」，往野手發展有很大的成長空間，有機會成為下一個游擊大物。

彭成安自評今天表現不錯，但還是有些失投球，可以有效壓制對手打擊也是隊友守備有幫忙，目前身高約147公分，希望可以長到超過170公分。

彭成安野手偶像是中信兄弟游擊手江坤宇，「因為他守備接球很確實」，投手偶像是富邦悍將隊洋投索沙，「因為他球速很快，三振又很多」；彭成安表示，此次富邦盃自己進步很多，控球和球速都有進步，今天比賽放鬆打，有好表現。

文昌富邦盃少棒第4名 特產醬油入特色課程

富邦盃少棒賽文昌國小首度參賽打出好成績，今天季軍戰先發投手鍾亦軒出身醬油世家，而文昌不敵中平、拿下第4名；文昌球員除了打球，學校也結合地方特色，將醬油產製加入課程。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽季軍戰今天在青年公園棒球場舉行，文昌國小此次以外卡身分參賽，比賽打出好成績，季軍戰與桃園市強隊中平國小交手，以0比11、5局吞敗。

文昌總教練張裕耀表示，此次比賽一路跌跌撞撞，一開始很擔心主辦單位給機會參賽，卻沒有打出好表現，此次比賽對於球員們的幫助很大，球隊多參加軟式組比賽，要遇到傳統球隊的機會不大，這次比賽讓球員增加經驗。

文昌昨天4強與台北市東園國小交手，一度有機會追分，但最後以6比11吞敗、無緣冠軍戰；張裕耀表示，昨天那場比賽很精彩，不是沒有機會，就差一點點，回去要再努力。

文昌今天季軍戰先發投手鍾亦軒出身醬油世家，家中經營瑞春醬油是西螺百年醬油老店，爸爸曾是文昌少棒第一屆球員，鍾亦軒的哥哥鍾亦恩也有打球，鍾亦軒表示，假日都會和爸爸、哥哥傳接球，未來也會想繼續打球。

文昌國小課程結合地方特產醬油，1年級讓學生認識黑豆、2年級種小盆栽、3年級製作豆製品、4年級種大片黑豆田，從9月播種、12月採收，學生們一手包辦，5年級開始釀製醬油，釀製過程中需要經過日曝超過200天，醬油正式產出約在6年級，而學生們製作出來的醬油命名為「文昌好醬」。