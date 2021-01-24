日職／高中200公分球速144公里 原辰德要秋廣優人當三壘手

讀賣巨人新秀排名第5的秋廣優人年僅18歲，身高200公分、體重95公斤，右投左打的他高中時期敲出23發全壘打，作為投手球速也高達144公里，據日媒《Sports報知》報導，巨人監督原辰德表示將會把秋廣優人以三壘手為目標培養。

在日本棒球界，身高高達200公分的選手僅有三人，除了秋廣優人，另外兩人為職涯1955~1959年的巨人投手馬場正平，以及同樣是巨人，今年透過育成制度入團的投手阿部劍友，其中只有秋廣優人是作為野手培養。

綜觀日本職棒歷史，曾於一軍出場身高200公分以上的外國人野手為以下6名。

▽204公分 威爾森（98年・阪神）外野手 ▽201公分 帝蒙（05年・樂天）一壘手 ▽201公分 摩亞（18年～中日、歐力士）一壘手、外野手 ▽200公分 哈沃德（74年・太平洋）外野手 ▽200公分 布馬（83~92年・阪急、軟銀）一壘手、外野手 ▽200公分 歐龐德（99~02、04、05年・日本火腿）外野手

這6位選手守位不外乎就是一壘及外野，如果秋廣優人在一軍公式戰作為三壘手出賽，那他將會成為日本棒球史上第一位200公分的三壘手。