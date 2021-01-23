棒球／曾宸佐敲逆轉安 大學隊扳平社會人隊

2021年業餘明星對抗賽今天進行第2場賽事，社會人明星隊先靠林柱適時安打、取得1分領先，前5局無安打的大學明星隊，在第6局等到機會，連敲2安打進占得點圈，兩出局後，曾宸佐適時安打清光跑者逆轉比數，紀慶然再補上安打送回保險分，加上陽杰恩後援三局鎖定勝利，終場大學隊以3：2逆轉擊敗社會人隊。

大學隊今天由北市大侯羿輔先發，表現穩健，投5局只被擊出4安打、失1分，另外送出6次三振，最快球速145公里，而社會人隊先發投手吳昇峰也不遑多讓，投3局只讓對手靠保送站上壘包，接力中繼的高耀佐也穩定壓制對手，聯手讓大學隊打完前5局都沒有安打，並保有1分領先。

6局下戰況風雲變色，林家紘率先敲出安打，楊竣翔補上內野安打，再推進形成二、三壘有人，曾宸佐面對高耀佐，纏鬥10顆球後擊出清壘安打，並跑回保險分，大學隊攻下3分逆轉比分。

社會人隊7局上在無人出局時就攻占二、三壘，迫使大學隊換投，改由陽杰恩登板救援，雖然先被黃義坤擊出內野安打、失1分，不過也讓高育瑋擊出雙殺打，並穩穩抓下第3個出局數，第9局再穩穩守成。

大學隊總教練謝承勳表示，侯羿輔今天有投出應有的水準，指叉球、曲球與滑球都能壓低，才能壓制社會隊打線，今天全隊表現有漸入佳境，前面可能因為遇到吳昇峰，打者都積極出棒想去攻擊，但效果不是很好。

社會人隊總教練吳思賢指出，此役全隊算是正常發揮，大學隊的表現看得出來有很快調整進入比賽狀況，高耀佐第6局的狀況，主要應該是配球太過執著同個位置，沒有把內、外角的空間好好運用，但比賽結果不是對抗賽的重點，主要是觀察選手自我調整狀況以及理解比賽能力，也期待兩隊互相學習、成長。