日職／從育成洋將到最強後援 軟銀莫內洛分享秘訣

軟銀隊莫內洛去年拿下洋聯中繼王，被認為是近年日職最成功的育成洋將。他日前接受故鄉古巴媒體採訪，告訴自己在日職投出好表現的關鍵因子。

莫內洛自2017年賽季開始替日職王者福岡軟銀效力，到2020年共拿下4次日本一，去年他出賽50場，獲得38次中繼點和1次救援成功，防禦率1.69。4年共出賽193場，拿下14勝8敗，100個中繼點，防禦率2.48。

值得一提的是，莫內洛三振率非常驚人，而且逐年攀升，2018年K/9值為11.2，2019年進步為13.7，到了去年則是浮誇的14.4。

莫內洛透露：「日本打者非常強，且有很好的觸擊能力，裁判好球區也很窄，所以我從不丟壞球開始做起。」

莫內洛的速球超過150公里，而且變化球也投得相當犀利，他表示 :「原本我只會投變速球和曲球，但來日本後我學了二縫線和滑球，經過兩個球季之後能夠多樣運用，取得更多出局數，投球越來越有效。四年後成果就這樣出來了。」