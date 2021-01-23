快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

直播／部桃患者家屬染疫途徑成謎 陳時中連8天親上火線說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／從育成洋將到最強後援 軟銀莫內洛分享秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀隊莫內洛去年拿下洋聯中繼王，被認為是近年日職最成功的育成洋將，他接受家鄉古巴媒體時透露祕訣。 維基百科 えすぱにぃ2.0授權
軟銀隊莫內洛去年拿下洋聯中繼王，被認為是近年日職最成功的育成洋將，他接受家鄉古巴媒體時透露祕訣。 維基百科 えすぱにぃ2.0授權

軟銀隊莫內洛去年拿下洋聯中繼王，被認為是近年日職最成功的育成洋將。他日前接受故鄉古巴媒體採訪，告訴自己在日職投出好表現的關鍵因子。

莫內洛自2017年賽季開始替日職王者福岡軟銀效力，到2020年共拿下4次日本一，去年他出賽50場，獲得38次中繼點和1次救援成功，防禦率1.69。4年共出賽193場，拿下14勝8敗，100個中繼點，防禦率2.48。

值得一提的是，莫內洛三振率非常驚人，而且逐年攀升，2018年K/9值為11.2，2019年進步為13.7，到了去年則是浮誇的14.4。

莫內洛透露：「日本打者非常強，且有很好的觸擊能力，裁判好球區也很窄，所以我從不丟壞球開始做起。」

莫內洛的速球超過150公里，而且變化球也投得相當犀利，他表示 :「原本我只會投變速球和曲球，但來日本後我學了二縫線和滑球，經過兩個球季之後能夠多樣運用，取得更多出局數，投球越來越有效。四年後成果就這樣出來了。」

相關新聞

日職／陽岱鋼春訓列「S班」 監督原辰德解釋原因

據日媒《日刊運動》報導，讀賣巨人隊在22日舉辦員工會議，並公布即將在2月1日舉行的春訓分組名單。 巨人監督原辰德表示，S（Special）班由經歷豐富的老將與外國選手共19名選手組成，包括陽岱鋼

日職／吳念庭春訓二軍出發 拚在一軍有自己的位置

西武獅隊公布完整春訓分組名單，台將吳念庭被分配到二軍所在的B班，他已在本月15日搭機離台，準備在14天的隔離之後，加入2...

中職／樂天女孩暌違3年海選 40人決選名單出列

樂天桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，暌違3年再度舉辦「猿來是妳」海選，40人出線參加2月20日登場的決選...

日職／從育成洋將到最強後援 軟銀莫內洛分享秘訣

軟銀隊莫內洛去年拿下洋聯中繼王，被認為是近年日職最成功的育成洋將。他日前接受故鄉古巴媒體採訪，告訴自己在日職投出好表現的關鍵因子。 莫內洛自2017年賽季開始替日職王者福岡軟銀效力，到2020年

中職／拚史上第2老開轟紀錄 高國慶要過2關

統一獅隊42歲老將高國慶是現役最年長球員，今年球季開打後，還有機會成為中華職棒史上第二老開轟球員，不過有兩道難關要過，一...

中職／神人級1800安今年4人挑戰 林益全拚最速紀錄

只有張泰山、彭政閔兩大傳奇球星入駐的中職「1800安俱樂部」，今年可望出現新會員，高國慶、林益全、林智勝、周思齊都在單季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。