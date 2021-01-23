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日職／吳念庭春訓二軍出發 拚在一軍有自己的位置

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西武獅隊公布完整春訓分組名單，台將吳念庭被分配到二軍所在的B班。 報系資料照
西武獅隊公布完整春訓分組名單，台將吳念庭被分配到二軍所在的B班。 報系資料照

西武獅隊公布完整春訓分組名單，台將吳念庭被分配到二軍所在的B班，他已在本月15日搭機離台，準備在14天的隔離之後，加入2月1日展開的春訓。

吳念庭在2015選秀會上加盟西武，去年共在一軍出賽51場為生涯新高，但多以代跑或代守為主，出賽機會依然有限，整季累積10支安打，打擊率2成27，球季後獲得加薪200萬日圓，今年年薪推估880萬日圓（約台幣237萬元）。

今年是吳念庭在日職的第6年，因應入境14天隔離，已在上周赴日，新球季為自己設下目標，希望能成為西武一軍固定先發，在內野搶下屬於自己的位置。

西武今天公布春訓完整分組名單，吳念庭分發到二軍，投手兩老松坂大輔、内海哲也，以及帶傷中的一壘手山川穗高也都分發到二軍，先於所澤市集合報到，接著將轉往高知縣立春野総合運動公園展開春訓。

西武獅 吳念庭 松坂大輔

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