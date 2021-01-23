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日職／陽岱鋼春訓列「S班」 監督原辰德解釋原因
據日媒《日刊運動》報導，讀賣巨人隊在22日舉辦員工會議，並公布即將在2月1日舉行的春訓分組名單。
巨人監督原辰德表示，S（Special）班由經歷豐富的老將與外國選手共19名選手組成，包括陽岱鋼、菅野智之與坂本勇人等人，「去年由於疫情的關係，整個球季被拖得很長，對球員來說最重要的休養時間變得很少。」去年例行賽從5月開始，但直至11月才結束賽季。
巨人春訓將分為位在宮崎的兩個球場：東京巨蛋與巨人球場兩邊同時進行，原辰德表示，「為了把時間有效利用，將把球員拆分成4組訓練，S班的球員都是有經驗的選手，在東京巨蛋訓練不用擔心天氣、是最有效率的練習環境。」
◆讀賣巨人S班成員
【投手】
大竹寛、菅野智之、井納翔一、今村信貴、鍵谷陽平、中川皓太、Rubby De La Rosa、Ángel Sánchez、Thyago Vieira
【捕手】
小林誠司、炭谷銀仁朗
【内野手】
中島宏之、坂本勇人、吉川尚輝、Zelous Wheeler
【外野手】
陽岱鋼、丸佳浩、亀井善行、梶谷隆幸
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