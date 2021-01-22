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棒球／業餘明星對抗賽 黃佳瑋敲3安率社會人隊搶首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
業餘明星對抗賽，大學明星隊莊陳仲敖先發4局失4分吞敗。圖／中華棒球協會提供
業餘明星對抗賽，大學明星隊莊陳仲敖先發4局失4分吞敗。圖／中華棒球協會提供

2021年業餘明星對抗賽今天開打，大學明星隊投手進入疲勞期，給了社會人明星隊優勢，全場敲出15支安打，以6：2拿下勝利，捕手黃佳瑋3打數敲出3支安打，引導投手也有功，明天社會人隊將派出吳昇峰先發，對上大學隊侯羿輔。

社會人隊今天首局就靠著廖俊凱、姜建銘敲安打，加上陳偉志保送形成滿壘，兩出局後，黃佳瑋敲出安打帶有2分打點，4局下社會人隊再展攻勢，黃義坤、高育瑋安打後，陳孝允長打再添2分，來到4：0。

8局上出現變化，大學隊在施季定華、楊竣翔安打後，代打的紀慶然一棒擊出中外野二壘打，打回兩分，不過社會人隊靠著王政浩登板救援守住危機，加上8局下再添2分，仍以4分差結束比賽。

社會人隊投手輪流上，先發的許凱翔投3局，送出5次三振，無失分；巴青少中繼3局，有3次三振，無失分拿下勝投；蔡偉凡投1局無失分，鄭文豪投0.1局失2分，最後王政浩投1.2局無失分。

社會人明星隊總教練吳思賢表示，今天大家表現都還算正常，其中黃佳瑋表現最好，加上引導投手大膽投球，如何把投手的優點發揮出來，值得年輕捕手學習，而大學投手剛比完大專盃，可能也都在疲勞期，讓社會隊占了點優勢。

大學明星隊總教練謝承勳表示，今天莊陳仲敖球路都比較偏高，也讓社會人老經驗選手逮到機會去攻擊，形成安打的機率變高，第一場比賽有些年輕選手還放不開，會再鼓勵他們努力去表現。

業餘明星對抗賽，社會人明星隊黃佳瑋繳出3打數3安打、帶有2打點的好表現。圖／中華棒球協會提供
業餘明星對抗賽，社會人明星隊黃佳瑋繳出3打數3安打、帶有2打點的好表現。圖／中華棒球協會提供
業餘明星對抗賽，社會人明星隊巴青少中繼3局送3K摘勝。圖／中華棒球協會提供
業餘明星對抗賽，社會人明星隊巴青少中繼3局送3K摘勝。圖／中華棒球協會提供

王政浩

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