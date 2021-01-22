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富邦盃／首次參賽就進四強 雲林文昌有按讚團支援

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，雲林縣文昌國小首度參賽就晉級四強。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，雲林縣文昌國小首度參賽就晉級四強。圖／中華棒球協會提供

「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」預賽第3天，四強名單出爐，龜山國小、中平國小要在四強戰展開「桃園內戰」，地主東園國小則對上首次參賽的文昌國小；軟式組預賽今天結束，明天上演季軍戰，24日由民安國小與大豐國小爭冠。

雲林縣文昌國小今年是靠著「臉書按讚第二名」取得參賽資格，沒想到今天靠著廖禹綸後援5.1局，被敲7安打，失2分的好投，以4：3擊敗卑南國小，成功晉級四強。

文昌國小總教練張裕耀表示，「籤運好，也要感謝按讚的每個人，包含雲林縣縣長張麗善和立委劉建國都有轉貼，縣長很支持我們，之前同仁盃冠軍，他馬上送給球員每人一雙鞋子。」文昌國小獲勝後，立委劉建國也在第一時間轉發捷報。

中平國小今天以6：1擊敗東山國小，李信謙投2.1局，被敲1安打奪3次三振，有1次保送無失分退場，打擊有貢獻2安打，李信謙有過社區棒球底子，到中平加入科班，成為教練眼中的工具人，除了捕手之外的位置都能勝任，最喜歡的球員也是多守位出名的樂天桃猿隊余德龍。

龜山國小對上強敵福林國小，靠著2局下福林出現6次保送，龜山僅有黃浩毓敲安，就灌進7分，4局下再靠著安打串連，加上李政揚、鄭浩恩二壘打，再添5分，以14：2在5局提前獲勝，總教練李政達表示：「剛好有掌握大局，不然過去跟福林沒有打得很順利」。

四強戰將面對同樣來自桃園的中平國小，龜山雖然之前在桃園盃、巨人盃對戰都占上風，不過李政達認為，中平球員有韌性，長打雖不多，但擊球穩定，自己的守備要注意。

軟式組預賽今天結束，大豐國小以12：0扣倒長濱，與民安國小同樣拿下2連勝，取得分組第一，晉級冠軍戰，新埔國小以2：1擊敗建安國小，拿下分組第二，23日早上與中港國小進行季軍戰，四支晉級球隊都來自新北市。

2021富邦盃台灣12強少棒大賽，桃園市中平國小李信謙投打俱佳，率隊晉級四強。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，桃園市中平國小李信謙投打俱佳，率隊晉級四強。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，桃園龜山鐵捕「金剛」鄭浩恩敲雙安表現亮眼。圖／中華棒球協會提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，桃園龜山鐵捕「金剛」鄭浩恩敲雙安表現亮眼。圖／中華棒球協會提供

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