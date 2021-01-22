中職／林仲秋43歲開轟紀錄在前 高國慶要追有難度

統一獅隊42歲老將高國慶快要變成年齡標準，以現役最年長球員之姿，迎接今年新球季開打，還有機會成為中華職棒史上第二老開轟球員，不過難度不小。

高國慶去年球季以42歲又18天之齡，成為史上第三年長出賽的野手，今年中職預計3月13日開打，若進入開幕名單，以42歲又158天的年紀出賽，現役球員無人能及。

去年球季，高國慶面對年輕球員競爭，仍成功找回信任，扛起一壘手任務，今年球季也繼續以球員身分拚戰，只要能在10月6日生日之後開轟，就能在最高齡開轟榜上，超越林仲秋的位置。

中職史上最老開轟的打者是前統一獅隊曾智偵，曾智偵在2003年復出、並於7月19日開轟，當時已44歲又131天，第二名則是「秋哥」林仲秋，在2001年9月24日轟出生涯最後一轟，剛好是生日後一天，年滿43歲又1天。

今年球季中職賽程已排到10月初，加上補賽，高國慶有機會在43歲生日後，挑戰第二高齡開轟紀錄，不過去年整季高國慶僅敲出3轟，要達成紀錄不是那麼容易。