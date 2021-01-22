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中職／楊清瓏拿到規章 2月初與會長拜訪五隊春訓

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職新任秘書長楊清瓏今天早上已經拿到規章，開始著手研究，預計農曆年後舉行領隊會議，與各球團討論。 中央社
中職新任秘書長楊清瓏今天早上已經拿到規章，開始著手研究，預計農曆年後舉行領隊會議，與各球團討論。 中央社

中華職棒新任會長蔡其昌將規章盤整視為首要目標，秘書長楊清瓏今天早上已經拿到規章，開始著手研究，預計農曆年後舉行領隊會議，與各球團討論，在此之前，新任會長、秘書長將在2月初先到各球團春訓拜會。

蔡其昌任命楊清瓏擔任為祕書長，兩人捲起袖子開工後，首要目標是全面盤整規章制度，特別是其中去年最具爭議的「本壘衝撞」、「自由球員」兩項制度，蔡其昌表示，要找出不合理、不清楚的部分，以「明確、公開、合理」的原則，讓各界了解。

楊清瓏在接任秘書長的記者會上曾說，過去擔任球評，因無法看到紙本規章，只能透過網路尋找資料，楊清瓏今日回應時表示，今早已經取得規章，在領隊會議開始前的這段期間，會把會長交辦的事項做好、規章研究好。

中職聯盟從去年球季結束後，就開始定期開會討論規章內容，目前預計農曆年後召開領隊會議，討論規章內容以及賽事防疫相關事項。

在領隊會議之前，蔡其昌與楊清瓏這對新搭擋也將在2月初一同走訪五隊春訓，屆時預計與各隊領隊碰面，提前展開拜會，了解各隊狀況。

楊清瓏 中職 自由球員

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