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中職／捍衛清白！潘傑楷遭爆料出軌 決定提告網友
統一獅隊內野手潘傑楷日前遭網路爆料文影射，趁老婆待產期間有出軌行為，他決定透過司法程序捍衛清白，本周已經報案，領隊蘇泰安坦言，潘傑楷決定報案，球團也會站在相信他的立場，等待之後調查結果出爐。
獅隊開訓前一天，批踢踢上署名「CrazyWinnie（沒品維尼）」的網友發表爆料文，內容涉及獅隊多項隊內事務，也牽扯出球員八卦，而引起網友最大討論的部分，就是影射潘傑楷在老婆待產期間有出軌行為，潘傑楷夫婦當天氣得要爆料網友出面對質，也揚言不排除走司法程序。
蘇泰安證實，球團已經與他談過，「他認為網路爆料是不實指控，決定捍衛自己的清白，去做報案的動作。」他表示，在調查結果出來之前，潘傑楷會維持正常訓練，之後的出賽也不受影響，靜待司法還他清白。
蘇泰安坦言，潘傑楷決定報案自清，球團目前也會站在相信他的立場，「我們也跟他講，心情不要被這件事影響，專注在春訓，2021年有更穩定的表現。」
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