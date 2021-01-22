中職／去年4人進千安俱樂部 今年只有林智平有機會叩關

中職「1000安俱樂部」今年只有1名挑戰者，樂天桃猿隊林智平累積931支安打，能否常駐一軍，成為他能否在今年達陣的變因。

去年是千安打者的盛產年，胡金龍、張志豪、郭嚴文、陳鏞基陸續達陣，4隊各產1人，胡金龍更以704場、3062打席、2809打數保有最速千安紀錄，把原紀錄保持人林益全擠落一位。

今年不會再見到千安打者一個接一個出爐的場面，現役球員中累積安打介於800到1000支之間的打者，只有來自猿隊的兩位老將林智平與詹智堯（822），詹智堯尚缺178支安打，要在今年跨過千安簡直強人所難。

林智平去年以3成25打擊率貢獻82支安打，千安已在單季射程內，有機會在今年完成，成為史上第27位千安打者。

林智平還握有158次盜壘，若拉高門檻為1000安、150盜，過去則僅有5人完成，分別為張泰山、彭政閔、黃忠義、林智勝、王勝偉，林智平有機會成為第6人。

林智平對退休前完成1000安、200盜有野心，但他去年跑出12次盜壘成功，卻有高達9次盜壘失敗，盜壘成功率是生涯最慘的57％，三屆盜壘王光環有點「掉漆」，林智平今年3月就將滿36歲，年紀漸長對200盜的考驗顯然更巨大。