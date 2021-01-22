中職／金字塔頂端的1800安俱樂部 今年4人挑戰

中職的「1800安俱樂部」，只屬於金字塔頂端的成員，至今只有兩名「神人」領到會員資格，今年球季將有4人有機會挑戰，高國慶、林益全、林智勝、周思齊都在單季射程內，而「兄弟二老」需要再繳一張生涯級的成績單，才有機會在本季達陣。

張泰山握有史上第一的生涯2134支安打，彭政閔則是2044支安打，為中職31年來僅有的兩名1800安里程碑達陣者。

張泰山在2012年5月15日完成1800安，當時年紀35歲又197天，彭政閔則在2017年5月10日完成，當時年齡38歲又277天。

現役球員中，累積超過1600安的球員包括高國慶（1784）、林益全（1717）、林智勝（1667）、周思齊（1660），高國慶與林益全的所剩差距，若無意外都可在本季補足，而林智勝、周思齊也不是沒有過單季超過140安的球季，要在今年連續跨過1700安、1800安里程碑，並非不可能的任務。

張泰山的最年輕1800安紀錄，很難被撼動，4人中最年輕的林益全，若要趕在35歲又197天前完成，需在5月27日前敲出本季第83支安打，難度超高；彭政閔的最年長紀錄，則是預期將有新主人，高國慶已42歲，林智勝、周思齊都39歲。

作為現役最老球員，高國慶今年確定再以球員身分上場作戰，但談約時已討論到之後退役的細節，面對球員生涯倒數，他不設限1800安，「不會只想要拚1800安，當然是希望越多越好。」

林益全雖難以撼動張泰安的最年輕1800安紀錄，但改寫最速1800安不成問題，現有紀錄為彭政閔的1549場、6418打席、5312打數，而林益全目前「僅」出賽1322場、5585打席、5017打數。