中職／盤點歷屆8名秘書長 李文彬任期最長卻褒貶不一
楊清瓏昨日接下馮勝賢棒子，成為聯盟第8任秘書長，前7位祕書長中，屬李文彬在位最久，任期長達14年，而「職棒之父」洪騰勝起初也曾擔任中職執行秘書長。
洪騰勝當時為兄弟飯店董事長，也兼任職棒推動委員會執行長，此後便積極投入成立職棒的工作，1990年中職終於正式開打，洪騰勝也被冠上「職棒之父」的美名，而他也繼續擔任中職秘書長的工作，但洪騰勝時常與職棒各領隊之間意見不和，加上具有兄弟象老闆的身分，任期屆滿的他也順勢辭去中職秘書長一職。
而中職史上任職最久的秘書長為李文彬，他是中職元老級員工，從場務、賽務部員工、主任，一路升到副秘書長，1997年12月代理秘書長，之後真除接任，雖任職14年是聯盟最久，但任內連續5年（2005、2006、2007、2008、2009）發生職棒賭博黑金事件，讓外界對李文彬的評價褒貶不一。
擁有十七年職棒球員資歷的「老邦」馮勝賢，成為球員出身的中職秘書長第一人，4年任期下來極力促成中職第5隊，也成功協調由中職負責12強賽組、訓、賽的事宜，雖然近年有彈力球及本壘攻防事件等爭議，但表現仍獲得各隊及聯盟高層肯定。
值得一提的是2014年陳俊池隨「鎮神」黃鎮台一起下台後，算是開啟了祕書長隨會長一起離開的傳統，此後是朱康振主動請辭，才由上任會長吳志揚找馮勝賢接任。
中職歷任秘書長
名字
任職期間
特殊事件
洪騰勝
1989-1991
中職首任秘書長
屠德言
1991-1997
為中職引進洋將
李文彬
1997-2012
任職14年史上最久
梁功斌
2012
僅4個月就請辭，由王惠民代理
陳俊池
2014
6個月後隨會長黃鎮台下台一起離職
朱康振
2015-2017
主動請辭，由王惠民代理
馮勝賢
2017~2017
首位球員出身秘書長
楊清瓏
2021-
首位職業、業餘球隊總教練出身秘書長
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