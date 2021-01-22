快訊

直播／桃園疫調人員發燒採陰、丹麥技師確診 陳時中記者會說明

雪上加霜！高雄空品灰濛濛 林園亞聚又竄「黑煙雲」挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／發信祝賀蔡其昌上任 日職會長期待有機會碰面

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職會長齊藤惇也發出賀電，恭喜蔡其昌當選中華職棒新任會長。 記者季相儒／攝影
日職會長齊藤惇也發出賀電，恭喜蔡其昌當選中華職棒新任會長。 記者季相儒／攝影

繼大聯盟主席、世界棒壘球總會（WBSC）會長後，日職會長齊藤惇也發出賀電，恭喜蔡其昌當選中華職棒新任會長，也很期待未來繼續加強雙方關係，為拓展棒球一起努力。

立法院副院長蔡其昌在19日經過中職會員大會選舉程序，以全票通過成為新任會長，美職大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）事先發出賀電，世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在21日正式祝賀。

日本職棒近年來與中職互動頻繁，除了近年一同舉辦中職日職對抗賽外，去年受到新冠肺炎疫情影響，雙方也針對球賽如何在疫情中開打，有不少經驗交流，日職會長齊藤惇也在蔡其昌就任後，發出道賀信祝福，並期待有機會親自見面。

日職會長齊藤惇致中職會長蔡其昌道賀信全文如下：

親愛的蔡其昌會長：

我在此代表日本職棒NPB向您誠摯道賀，恭喜您當選為新任中華職棒會長。我相信您的領導風範將帶領台灣棒球發展得更加茁壯，我也很高興能與您在亞洲棒球界一同努力。

過去幾年來，中華職棒與日本職棒已經建立了堅實的夥伴關係。去年可以說是極具挑戰性的一年，然而，就算處於艱難的時期，我們長期的合作關係使我們能夠有效的進行訊息交流，並克服前所未有的困難。我期許繼續加強我們的關係，並共同在亞洲和世界拓展棒球。

再一次祝賀您當選中華職棒會長，並希望當我們所有事情都就定位、當前的挑戰得到控制時，有機會親自與您見面，預祝2021年將帶給大家健康與快樂。

謹賀

斉藤惇

中職 棒球 中華職棒

延伸閱讀

中職／楊清瓏接祕書長 先體檢規章

觀察站／補足會長短處 中職更「昌瓏」

中職／蔡其昌力拚第6隊 但不一定會在高雄

中職／抵稅總額每年30億元 蔡其昌期待今年能通過

相關新聞

中職／金字塔頂端的1800安俱樂部 今年4人挑戰

中職的「1800安俱樂部」，只屬於金字塔頂端的成員，至今只有兩名「神人」領到會員資格，今年球季將有4人有機會挑戰，高國慶...

日職／巨人先發打線有譜 陽岱鋼在板凳與7外野手競爭

春訓還沒開始，日本職棒讀賣巨人隊已有打線初步構想，監督原辰德昨天列出1到8棒先發人選，外野手預計由梶谷隆幸、丸佳浩、譚姆...

日職／田中將大與樂天3投手合影 球迷：請留下來！

季末成為自由球員的田中將大，回到日本仍積極訓練備戰新賽季，昨(21)日田中更新了個人IG，貼出與樂天後輩投手合影照，吸引了超過3萬人點讚。 在 Instagram 查看這則貼文

中職／冠軍獅有會畫貼圖的打教 劉育辰解鎖人生成就

統一獅隊打擊教練劉育辰去年協助球隊奪冠，還在球季外展開斜槓人生，去年底悄悄出了兩款LINE貼圖，被虧是「史上第一個出貼圖...

中職／發信祝賀蔡其昌上任 日職會長期待有機會碰面

繼大聯盟主席、世界棒壘球總會（WBSC）會長後，日職會長齊藤惇也發出賀電，恭喜蔡其昌當選中華職棒新任會長，也很期待未來繼...

中職／去年4人進千安俱樂部 今年只有林智平有機會叩關

中職「1000安俱樂部」今年只有1名挑戰者，樂天桃猿隊林智平累積931支安打，能否常駐一軍，成為他能否在今年達陣的變因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。