中職／發信祝賀蔡其昌上任 日職會長期待有機會碰面

繼大聯盟主席、世界棒壘球總會（WBSC）會長後，日職會長齊藤惇也發出賀電，恭喜蔡其昌當選中華職棒新任會長，也很期待未來繼續加強雙方關係，為拓展棒球一起努力。

立法院副院長蔡其昌在19日經過中職會員大會選舉程序，以全票通過成為新任會長，美職大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）事先發出賀電，世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在21日正式祝賀。

日本職棒近年來與中職互動頻繁，除了近年一同舉辦中職日職對抗賽外，去年受到新冠肺炎疫情影響，雙方也針對球賽如何在疫情中開打，有不少經驗交流，日職會長齊藤惇也在蔡其昌就任後，發出道賀信祝福，並期待有機會親自見面。

親愛的蔡其昌會長：

我在此代表日本職棒NPB向您誠摯道賀，恭喜您當選為新任中華職棒會長。我相信您的領導風範將帶領台灣棒球發展得更加茁壯，我也很高興能與您在亞洲棒球界一同努力。

過去幾年來，中華職棒與日本職棒已經建立了堅實的夥伴關係。去年可以說是極具挑戰性的一年，然而，就算處於艱難的時期，我們長期的合作關係使我們能夠有效的進行訊息交流，並克服前所未有的困難。我期許繼續加強我們的關係，並共同在亞洲和世界拓展棒球。

再一次祝賀您當選中華職棒會長，並希望當我們所有事情都就定位、當前的挑戰得到控制時，有機會親自與您見面，預祝2021年將帶給大家健康與快樂。

謹賀

斉藤惇