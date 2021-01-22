日職／田中將大與樂天3投手合影 球迷：請留下來！
季末成為自由球員的田中將大，回到日本仍積極訓練備戰新賽季，昨(21)日田中更新了個人IG，貼出與樂天後輩投手合影照，吸引了超過3萬人點讚。
田中將大昨與辛島航、松井裕樹及釜田佳直一同訓練，而四人也在球場旁留下合影，田中在IG寫下：「今年也是平安度過了。」，吸引許多樂天球迷在底下留言，盼望田中將大能重回老東家，「辛苦了！」、「請留在仙台(樂天主場所在地)！」。
目前田中將大仍是自由身，在美職自由市場仍緩慢流動下，老東家樂天也投以關愛眼神，希望這位旅美多年的王牌能重回舊巢，不過也傳出藍鳥、雙城、紅襪以及天使對田中感到興趣，仍有重返大聯盟的機會。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言