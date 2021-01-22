日職／田中將大與樂天3投手合影 球迷：請留下來！

季末成為自由球員的田中將大，回到日本仍積極訓練備戰新賽季，昨(21)日田中更新了個人IG，貼出與樂天後輩投手合影照，吸引了超過3萬人點讚。

田中將大昨與辛島航、松井裕樹及釜田佳直一同訓練，而四人也在球場旁留下合影，田中在IG寫下：「今年也是平安度過了。」，吸引許多樂天球迷在底下留言，盼望田中將大能重回老東家，「辛苦了！」、「請留在仙台(樂天主場所在地)！」。

目前田中將大仍是自由身，在美職自由市場仍緩慢流動下，老東家樂天也投以關愛眼神，希望這位旅美多年的王牌能重回舊巢，不過也傳出藍鳥、雙城、紅襪以及天使對田中感到興趣，仍有重返大聯盟的機會。